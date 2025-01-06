Как утеплить деревянные окна: чем заделать щели, чтобы дома стало тепло

Даже небольшие и незаметные щели могут снижать температуру в помещении на несколько градусов.

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Как утеплить деревянные окна на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что делать, если из деревянных окон дует

Какие методы утепления самые эффективные

Накануне зимних холодов люди ищут различные способы, которые помогут быстро и эффективно утеплить дом. Уменьшить утечку тепла можно многими различными способами, а утеплить окна - один из них.

Окна рекомендуется утеплять еще до начала холодов. Ведь это помогает увеличить на несколько градусов температуру в помещении.

Существует несколько основных средств, которые помогают в утеплении деревянных окон на зимний период.

Поролон и скотч

Очень простой способ утепления - использовать поролон, нарезанный на тоненькие полоски. Полоски нужно заложить во все имеющиеся щели, а сверху нужно заклеить скотчем.

На Ютуб канале Телерадиокомпании РУДАНА считают данный метод самым эффективным и простым.

Кроме того, на канале рассказывают и об упрощенном варианте утепления окон поролоном - приобрести уже готовые поролоновые полоски, снять с них пленку и просто заклеить щели.

Монтажная пена

Хороший способ перекрыть доступ холода в жилище - монтажная пена. Ее нужно задуть в щели, подождать пока высохнет и срезать остатки канцелярским ножом. Стоит быть осторожным и не переусердствовать, поскольку остатки монтажной пены будет трудно отскрести от стекла.

Парафин

Парафин нужно растопить на водяной бане, набрать в шприц и впрыснуть жидкость в щели. После проведенных процедур, тепло больше не будет покидать ваш дом.

Газета или бумага

Самым простым и дешевым способом утеплить деревянные окна являются обычные газеты или бумага. Старую бумагу или газеты нужно порвать на маленькие кусочки и поместить в сосуд с водой. Через некоторое время бумагу нужно перемешать так, чтобы образовалась паста, которой нужно замазать щели. Когда эта масса высохнет, то затвердеет. Форточки лучше не утеплять, поскольку их нужно будет открывать для проветривания комнаты.

Силиконовый герметик

Качественным и долговечным утеплением окон считается силиконовый герметик, который с помощью рычажного шприца наносится на посадочное место. Для этого нужно снять стекло с окна, зачистить от грязи посадочное место и нанести на него герметик. После этого стекло устанавливается на место и закрепляется штапиками.

Пенопласт

Пенопласт является легким материалом, который прекрасно подойдет для того, что утеплить деревянные окна. Очень часто его вкладывают в коробки с бытовой техникой, хотя его можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке. Необходимо измерить расстояние между створками окна и нарезать полоски пенопласта. Полоски должны быть на несколько сантиметров шире. Нарезанные кусочки нужно вложить по всему периметру окна: входить они должны плотно, даже с небольшим усилием. Для лучшего эффекта сверху можно заклеить еще и скетчем.

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О Ютуб канале Телерадиокомпании "РУДАНА" Ютуб канал создан в 2013 году в городе Кривой Рог. Насчитывает около 48 тысяч подписчиков. Телерадиокомпания "Рудана" - криворожский местный муниципальный информационно-развлекательный телеканал. Подчиняется муниципалитету Криворожского городского совета.

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