Без скотча и ваты: как утеплить деревянное окно на зиму, действенные методы

С приходом холодов, вопрос, чем заклеить деревянные окна от холода, изрядно актуален.

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Чем заклеить деревянные окна от холода / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как определить, что надо утеплить окна на зиму

Лучшие способы утепления деревянных окон

Многие люди предпочитают деревянные окна из-за их классического вида и способности сохранять тепло в помещениях. Однако со временем они могут потерять герметичность и возникает вопрос, чем можно заклеить окна, чтобы не дуло. Об этом рассказали пользователи Reddit.

Первое, что надо сделать, когда встает задача, как утеплить окна, чтобы не дуло - это провести полную инспекцию состояния окон. Проверьте, нет ли видимых трещин или деформаций, которые могли бы привести к образованию щелей.

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Далее нужно выбрать один из самых простых способов, как утеплить окна в мороз. Например, заменить старый уплотнитель. Со временем старые уплотнители могут потерять свою эластичность. Замените их на новые, силиконовые или резиновые, которые обеспечивают герметичность и имеют высокую степень защиты от холода.

Еще один вариант, чем заделать щели в деревянных окнах на зиму - это использовать пленку для утепления окон. Прозрачную пленку наклеивают на раму с внутренней стороны окна, создавая дополнительную воздушную прослойку, которая удерживает тепло.

Теплый клей - еще одно быстрое решение для временного утепления деревянных окон, которое обеспечит прочное крепление пленки или других материалов к раме.

Щели можно попробовать заполнить монтажной пеной или герметиком. Пена расширяется и надежно закрывает все отверстия, что препятствует проникновению воздуха.

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