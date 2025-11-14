Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образ

Вы узнаете:
- Какие модные тренды зимы 2026 стоит учесть в гардеробе
- 5 базовых вещей на зиму 2026 года
Приближается зима и модницы начинают задумываться над образами, которые не только сохраняют тепло, но и будут выглядеть дорого и стильно. По убеждению стилистов, существуют 5 вещей базового гардероба, без которых невозможно создать современные зимние луки.
Главред расскажет о главных трендах зима 2026, среди которых модная шуба, теплый свитер, трикотажный костюм, кожаные брюки и стильные сумки.
1. Теплый объемный свитер
По словам стилиста Анастасии Кривицкой, свитер - это главный элемент, который сочетается со всеми зимними вещами и создает стильный комфортный образ.
Как выбрать базовый свитер?
- свободный силуэт
- длина до середины бедра или ниже
- прямой крой без резинки внизу
2. Кожаные брюки на зиму
Кожаные брюки - настоящий мастхэв для холодного сезона. Они теплее джинсов, лучше защищают от ветра и выглядят дороже. Актуальны модели из кожи и эко-кожи с мягким утеплением, которые создают идеальную пару для объемных свитеров и зимней верхней одежды.
3. Модный трикотажный костюм
Современный трикотажный костюм - это уже не домашняя одежда, а полноценный городской сет, который можно носить с пальто, шубой или пуховиком. Он удобен в поездках, выглядит современно и добавляет элегантной мягкости зимним образам.
"Мы буквально убиваем двух зайцев: получаем комфорт, стиль, но при этом остаемся в тепле и в тренде", - комментирует Анастасия Кривицкая
4. Как выбрать шубу на зиму
Зимой верхняя одежда - это первое, что видят окружающие, поэтому именно шуба формирует весь образ. По словам Анастасии Кривицкой, актуальны как искусственные, так и натуральные модели, ведь шуба - настоящая основа зимнего гардероба. Она добавляет образу эффектности, создает завершенный силуэт и согревает лучше большинства других видов верхней одежды. К тому же шуба универсальна: она одинаково гармонично смотрится и с мягким трикотажем, и с вечерним платьем.
5. Базовая сумка 2026
Зимой сумка имеет огромное влияние на пропорции силуэта - именно поэтому стоит выбирать средний размер. Такой формат сочетается с пальто, шубами, пуховиками и не перегружает образ. В среднюю сумку помещается все необходимое - от перчаток до зонта.
"Зимой маленькая сумка просто теряется на фоне верхней одежды, а очень большая добавляет лишний объем. Средний формат - это золотая середина", - убеждена Кривицкая.
Как выбрать базовый гардероб на зиму - смотреть видео:
Вас может заинтересовать:
- Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина Кузнецова
- Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение
- Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надевать
О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?
Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред