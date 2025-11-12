Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надевать

Дизайнер назвал популярные модели обуви, которые лучше не покупать на осень 2026 года.

https://glavred.info/fashion/antitrendy-v-obuvi-ot-andre-tana-kakuyu-obuv-ne-stoit-nadevat-10714886.html Ссылка скопирована

Какая обувь будет антитрендом осенью 2025 / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан назвал модели обуви, которые категорически не стоит надевать в новом осеннем сезоне. Конечно, если вы хотите быть модными, стильными и оставаться в тренде.

На своей странице в Instagram, дизайнер поделился антитрендами, о которых стоит забыть на этот сезон.

Чоперы

Первое, что следует исключить из своего гардероба - это так называемые чоперы. "Если вы еще не купили их, этого делать не нужно", - говорит дизайнер.

видео дня

Между тем, стоит обратить внимание на классические базовые сапоги-"козаки".

Чоперы больше не в моде / Скриншот видео

UGG (Угги)

Модные когда-то угги дизайнер назвал антитрендом этого сезона и посоветовал их использовать во время поездок за город или на отдых.

Вместо этого дизайнер советует обратить внимание на более структурные модели: ботинки с аккуратной подошвой или лоферы. Классика, по словам эксперта, снова в моде в этом сезоне.

Структурная обувь снова в моде / Скриншот видео

Массивная обувь

Еще одним антитрендом дизайнер считает массивную обувь или обувь на тракторной подошве.

Этой осенью в тренде - элегантные, вытянутые силуэты без излишней массивности, классика.

Анималистичный принт

"Тут важно, как говорится, не переборшить", - говорит Тан. По его словам неудачно подобранная обувь может удешевить даже самый дорогой образ.

Обувь с анималистичным принтом / Фото Pixabay

Дизайнер также добавляет, что главное в выборе обуви - это сочетание моды, комфорта и гармонии с вашим образом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред