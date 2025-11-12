Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надевать

Украинский дизайнер Андре Тан назвал модели обуви, которые категорически не стоит надевать в новом осеннем сезоне. Конечно, если вы хотите быть модными, стильными и оставаться в тренде.
На своей странице в Instagram, дизайнер поделился антитрендами, о которых стоит забыть на этот сезон.
Чоперы
Первое, что следует исключить из своего гардероба - это так называемые чоперы. "Если вы еще не купили их, этого делать не нужно", - говорит дизайнер.
Между тем, стоит обратить внимание на классические базовые сапоги-"козаки".
UGG (Угги)
Модные когда-то угги дизайнер назвал антитрендом этого сезона и посоветовал их использовать во время поездок за город или на отдых.
Вместо этого дизайнер советует обратить внимание на более структурные модели: ботинки с аккуратной подошвой или лоферы. Классика, по словам эксперта, снова в моде в этом сезоне.
Массивная обувь
Еще одним антитрендом дизайнер считает массивную обувь или обувь на тракторной подошве.
Этой осенью в тренде - элегантные, вытянутые силуэты без излишней массивности, классика.
Анималистичный принт
"Тут важно, как говорится, не переборшить", - говорит Тан. По его словам неудачно подобранная обувь может удешевить даже самый дорогой образ.
Дизайнер также добавляет, что главное в выборе обуви - это сочетание моды, комфорта и гармонии с вашим образом.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
