Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина Кузнецова

Актриса рассказала о том, какое окрашивание сохраняет волосы здоровыми.

https://glavred.info/fashion/blond-bez-vreda-dlya-volos-kakoe-okrashivanie-vybiraet-ekaterina-kuznecova-10714460.html Ссылка скопирована

Екатерина Кузнецова - окрашивание волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Вы узнаете:

Как красит волосы Екатерина Кузнецова

Как делается контуринг волос

Идеальный блонд, который не портит волосы - мечта многих девушек. Украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что отказалась от привычного мелирования и айртача, ведь те отнимают много времени, и выбрала для себя другую технику, которая сохраняет качество и вид волос.

Главред расскажет, почему контуринг стал лучшим выбором для девушек, которые хотят обновить свой образ без ущерба для прически.

видео дня

Окрашивание Екатерины Кузнецовой

Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, что попробовала новую технику осветления волос, которая изменила ее жизнь. Звезда раскрыла, что теперь красится только в технике контуринг.

"Это контуринг! Мне надоело мелирование и айртач. Кучу времени на это тратишь и портятся волосы. Мне точечно делают пряди светлые в основном у висков и челки", - поделилась актриса в Stories.

Екатерина Кузнецова блонд / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Техника окрашивания контуринг

Контуринг - это современная техника окрашивания, которая акцентирует внимание на лице, визуально подчеркивает черты и создает эффект сияющих волос. По словам экспертов MYFI, его можно выполнить в разных вариациях - от мягкого натурального до контрастного.

Основное преимущество в том, что осветляются только пряди у лица или по линии роста волос. Остальная длина остается нетронутой, поэтому волосы сохраняют блеск и здоровье.

Окрашивание, которое не вредит волосам / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Чем контуринг отличается от айртача

В отличие от айртача, который предусматривает сложную технику и длительный процесс осветления по всей длине, контуринг окрашивания для блонда занимает значительно меньше времени. Он не требует регулярного обновления корней, ведь переход цветов мягкий и естественный. Именно поэтому Екатерина Кузнецова выбрала эту методику как окрашивание, которое не портит волосы.

Как красить волосы в блонд / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Как делается контуринг волос

Процесс достаточно прост: мастер подбирает оттенки, которые гармонируют с тоном кожи, и выборочно осветляет пряди возле лица. Это придает объем, делает цвет динамичным, а черты - более мягкими. Такой прием работает как у блондинок, так и у брюнеток, но именно контуринг окрашивание для блонда позволяет достичь эффекта "солнечного сияния" без агрессивного воздействия.

Что такое контуринг волос - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Кузнецова Екатерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец - футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать - украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она уехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред