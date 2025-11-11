Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

Читайте больше:
- Как выбрать шапку на зиму
- О правилах сочетания головных уборов и пальто
На улице стремительно холодает, и из шкафов уже появились пальто и шапки. Как стильно утеплиться осенью-зимой 2025/2026 года, подчеркнуть свое модное "я" и сверкать каждый день рассказала украинская стилистка под ником Юлико.
Главред собрал для вас главные советы, как сочетать шапку и пальто в этом холодном сезоне.
Прямое классическое пальто со строгим силуэтом стилист советует сочетать со шляпой. Такой образ будет идеальным выбором для прогулки по городу. Для ценительниц элегантности без перебора.
Для тех, кто выбирает кэжуал в повседневной жизни и даже зимой не может отказаться от любимых кроссовок Юлико советует присмотреться к кепкам. В сочетании с пальто получится стильный и лаконичный зимний лук.
Платки и косынки остаются в тренде в холодный сезон. Их можно стилизовать в качестве яркого акцента или просто для того, чтобы подчеркнуть женственность образа. Носить поверх пальто или под воротником - выбор за вами.
Вязанные шапки бини плюс прямое пальто или оверсайз - выбор стилиста для расслабленного повседневного образа. Просто, функционально и актуально. Один момент: выбирайте минималистичные beanie без декора и излишеств.
Мягкие линии женственного силуэта можно подчеркнуть аксессуаром с легким французским флером - стильным минималистичным беретом. Юлико советует сочетать с сапогами.
Пальто и капор - для ценительниц фэшн-трендов, которые не боятся демонстрировать свою индивидуальность. Лук "как в журнале" подчеркнет тонкий вкус и неординарный характер.
Стилист также отмечает актуальность шерстяной панамы зимой - тепло, современно, оригинально. Образ в стиле кэжуал из пальто с мягким силуэтом и таким головным убором подчеркнет индивидуальность, даст возможность деликатно заявить о себе.
Читайте также:
- От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни
- Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки
- Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред