Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / коллаж: Главред, фото: instagram.com/claire.a.ramshaw, instagram.com/mliandrea

О правилах сочетания головных уборов и пальто

На улице стремительно холодает, и из шкафов уже появились пальто и шапки. Как стильно утеплиться осенью-зимой 2025/2026 года, подчеркнуть свое модное "я" и сверкать каждый день рассказала украинская стилистка под ником Юлико.

Главред собрал для вас главные советы, как сочетать шапку и пальто в этом холодном сезоне.

Прямое классическое пальто со строгим силуэтом стилист советует сочетать со шляпой. Такой образ будет идеальным выбором для прогулки по городу. Для ценительниц элегантности без перебора.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Для тех, кто выбирает кэжуал в повседневной жизни и даже зимой не может отказаться от любимых кроссовок Юлико советует присмотреться к кепкам. В сочетании с пальто получится стильный и лаконичный зимний лук.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Платки и косынки остаются в тренде в холодный сезон. Их можно стилизовать в качестве яркого акцента или просто для того, чтобы подчеркнуть женственность образа. Носить поверх пальто или под воротником - выбор за вами.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Вязанные шапки бини плюс прямое пальто или оверсайз - выбор стилиста для расслабленного повседневного образа. Просто, функционально и актуально. Один момент: выбирайте минималистичные beanie без декора и излишеств.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Мягкие линии женственного силуэта можно подчеркнуть аксессуаром с легким французским флером - стильным минималистичным беретом. Юлико советует сочетать с сапогами.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Пальто и капор - для ценительниц фэшн-трендов, которые не боятся демонстрировать свою индивидуальность. Лук "как в журнале" подчеркнет тонкий вкус и неординарный характер.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

Стилист также отмечает актуальность шерстяной панамы зимой - тепло, современно, оригинально. Образ в стиле кэжуал из пальто с мягким силуэтом и таким головным убором подчеркнет индивидуальность, даст возможность деликатно заявить о себе.

Модные пальто осень-зима 2025/2026 - как подобрать шапку к пальто / фото: instagram.com/stylist_yliko

