Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Модная верхняя одежда 2026 сочетает тепло с самовыражением и стилем.

Анастасия Кривицкая о трендах зимы / коллаж: Главред, скрин из видео, pinterest.com, rahaf_alsa

Вы узнаете:

Какие шубы модные зимой 2026 года

Какую верхнюю одежду выбрать вместо пуховика

Все модницы сейчас ищут стильную и теплую верхнюю одежду на зиму, которая будет одновременно практичной и модной. Главред собрал главные модные тренды зимы 2026 - меховые пальто, винтажные шубы и приталенные модели, которые могут стать стильной альтернативой пуховикам.

Меховые пальто - главный хит зимней моды 2026 года

Меховое пальто - это та вещь, которая делает зиму красивой без лишних усилий. По словам стилиста Анастасии Кривицкой, самая универсальная модель сезона - длинное макси-пальто, которое отлично сочетается с любым образом.

"Ты просто накидываешь его на свои обычные джинсы и свитер или на термокомплект - и выглядишь так, будто у тебя с утра был стилист", - объясняет эксперт.

Меховое пальто / скрин из видео

Чтобы подчеркнуть талию, она советует добавлять мягкий пояс или широкий ремень, а для более смелых образов - обратить внимание на принты: леопард, коровьи или зебра. В то же время Кривицкая подчеркивает, что в образе должен быть один акцентный верх, чтобы сохранить баланс.

Винтажные шубы - тренд верхней одежды 2026 года

В коллекциях этого сезона на первый план выходят винтажные шубы. Современная мода делает ставку на сознательное потребление и дает вторую жизнь старым вещам.

"Можно достать старую шубу бабушки или мамы и перешить ее под современный вариант - это сейчас очень актуально", - говорит Анастасия.

Винтажная шуба / скрин из видео

Стилист также заметила, что качество старых изделий часто превышает современное, а мех снова становится символом роскоши и стиля.

Приталенные пальто Х-силуэта - элегантность для любого типа фигуры

Если вы планируете обновить гардероб, обратите внимание на пальто Х-силуэта. Это один из самых универсальных трендов верхней одежды 2026 года.

"Это действительно находка, потому что оно подходит буквально всем. Неважно, какая у вас фигура, это пальто формирует красивый X-силуэт и добавляет элегантности", - советует эксперт.

Приталенное пальто / скрин из видео

Актуальные фасоны на зиму 2026 имеют четкий крой, изящный фасон и добавляют образу изысканности. Такая верхняя одежда сочетает классику и современность, подчеркивая индивидуальность каждой женщины.

Модные тренды зимы 2026 - смотреть видео:

О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая? Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист. Она имеет страницу в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На странице в Instagram у нее почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

