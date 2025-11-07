Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Вы узнаете:
Все модницы сейчас ищут стильную и теплую верхнюю одежду на зиму, которая будет одновременно практичной и модной. Главред собрал главные модные тренды зимы 2026 - меховые пальто, винтажные шубы и приталенные модели, которые могут стать стильной альтернативой пуховикам.
Меховые пальто - главный хит зимней моды 2026 года
Меховое пальто - это та вещь, которая делает зиму красивой без лишних усилий. По словам стилиста Анастасии Кривицкой, самая универсальная модель сезона - длинное макси-пальто, которое отлично сочетается с любым образом.
"Ты просто накидываешь его на свои обычные джинсы и свитер или на термокомплект - и выглядишь так, будто у тебя с утра был стилист", - объясняет эксперт.
Чтобы подчеркнуть талию, она советует добавлять мягкий пояс или широкий ремень, а для более смелых образов - обратить внимание на принты: леопард, коровьи или зебра. В то же время Кривицкая подчеркивает, что в образе должен быть один акцентный верх, чтобы сохранить баланс.
Винтажные шубы - тренд верхней одежды 2026 года
В коллекциях этого сезона на первый план выходят винтажные шубы. Современная мода делает ставку на сознательное потребление и дает вторую жизнь старым вещам.
"Можно достать старую шубу бабушки или мамы и перешить ее под современный вариант - это сейчас очень актуально", - говорит Анастасия.
Стилист также заметила, что качество старых изделий часто превышает современное, а мех снова становится символом роскоши и стиля.
Приталенные пальто Х-силуэта - элегантность для любого типа фигуры
Если вы планируете обновить гардероб, обратите внимание на пальто Х-силуэта. Это один из самых универсальных трендов верхней одежды 2026 года.
"Это действительно находка, потому что оно подходит буквально всем. Неважно, какая у вас фигура, это пальто формирует красивый X-силуэт и добавляет элегантности", - советует эксперт.
Актуальные фасоны на зиму 2026 имеют четкий крой, изящный фасон и добавляют образу изысканности. Такая верхняя одежда сочетает классику и современность, подчеркивая индивидуальность каждой женщины.
О персоне: кто такая Анастасия Кривицкая?
Анастасия Кривицкая - фэшн блогер и стилист.
