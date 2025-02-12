Срыв мирного соглашения Джонсоном в 2022 году: Зеленский расставил точки над 'і'

Глава государства прокомментировал обвинения в адрес Джонсона.

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Президент ответил, сорвал ли Джонсон мирное соглашение Украины с Россией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

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Зеленский объяснил, почему Москва выдвигала неприемлемые условия на переговорах

Президент раскрыл правду о визите Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что весной 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы помешал подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом он рассказал в интервью Guardian.

Президент подчеркнул, что решение отказаться от ультиматумов России было исключительно его собственным и Борис Джонсон никоим образом не влиял на этот процесс.

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По словам президента, переговоры между делегациями Украины и России действительно проходили как в Беларуси, так и в Турции. Однако Москва каждый раз выдвигала неприемлемые условия, которые Украина не могла принять.

"Я сказал: этого не может быть, это нарушает права наших граждан, Конституцию. Это была бы полная измена, мы не будем подчиняться ультиматумам Путина", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что на момент визита премьера Британии не было смысла говорить о каком-то давлении относительно продолжения сопротивления, ведь ситуация на фронте уже изменилась в пользу Украины.

"Можно представить, это может быть логично, что в тот момент, когда нам было очень трудно, мы были бы готовы согласиться на что угодно. Нас шантажируют, Джонсон приходит и говорит: мы с вами, держитесь, не поддавайтесь России. Это можно как-то представить", - пояснил Зеленский.

Однако он еще раз подчеркнул, что на момент приезда Джонсона российские войска уже были отброшены от Киева, поэтому все обвинения во вмешательстве британского премьера безосновательны.

"Когда Джонсон приехал, мы вместе гуляли по Киеву. Мы уже выгнали их (россиян - ред.) из пригорода. Поэтому нет логики в том, что он мог на меня давить. Давил на меня за что?", - подытожил президент.

Другие важные заявления Зеленского

Напомним, как сообщал Главред, сегодня президент Украины дал большое интервью The Guardian. В разговоре с изданием он рассказал о покушении на себя.

Комментируя выборы в Украине, Владимир Зеленский дал неожиданный ответ, будет ли баллотироваться снова. По его словам, все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

Также Зеленский заявил, что Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов. Президент считает, что лидер Кремля повторяет одну и ту же методичку.

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Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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