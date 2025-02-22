Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к Европе

В команде Трампа действуют жестко по отношению к Европе, чтобы добиться необходимого результата, считает Тарас Загородний.

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Как только Трамп заговорил о соглашении с Путиным, в Германии сразу начали думать, как действовать - Загородний / Коллаж: Главред

Что сказал Загородний

Трамп пытается заставить Европу усилить финансирование своей безопасности

Трамп лишь имитирует невменяемость

Жесткая риторика нового президента США Дональда Трампа и его команды направлена выделение европейскими странами средств для обеспечения собственной безопасности. В такой ситуации Штаты могут даже ввести пошлины против Европы. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал, что Трамп выбивает у Брюсселя усиление финансирования безопасности так, как считает нужным.

"У Европы нет другого выхода. Европейцы должны были это понять со второго раза – после сказанного Ди Вэнсом. Да, это было грубовато, да, некрасиво. Но Трамп выбивает деньги в меру своего понимания ситуации. Чтобы мотивировать Европу, США могут ввести пошлины на европейские товары, которые поставляются в Штаты – и тогда у европейцев сразу деньги найдутся", - отметил Загородний.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Также он акцентировал внимание на том, что как только Белый дом запустил усиленную риторику, Европа сразу заявила о своей готовности к действиям.

"Обратите внимание, как только Трамп, имитируя невменяемость, заявил, что готов вырабатывать с Путиным какое-то соглашения, Шольц сразу же заявил о готовности ввести чрезвычайное положение. А что случилось, неужели полномасштабная война уже третий год идет на Европейском континенте? До этого Шольцу такая светлая мысль в голову не приходила

Наша задача в данном случае – поддерживать все стороны для того, чтобы каждая из них соревновалась в том, кто больший патриот Украины", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал о плане Б Трампа по завершению войны

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Как сообщал Главред, на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, главная угроза ЕС – якобы не РФ или Китай, а проблемы с демократией и другие внутренние вызовы. Европейцы назвали речь Вэнса "шоком", а Трамп похвалил своего представителя.

Европа, скорее всего, не будет участвовать в переговорах по завершению войны России и Украины, говорил специальный представитель США по Киеву и Москве Кит Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Европа, как серьезный партнер, должна быть представлена на переговорах.

Украина и Европа не победят Путина без США, считает Джей Ди Вэнс. Он подтвердил, что Трамп настаивает на завершении войны. При этом Вэнс не уточнил, что условия, которые "продвигает" команда Трампа, не устраивают ни Украину, ни ЕС.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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