"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

Вы узнаете:
- Почему АЗС запрещают пластиковую тару и какие штрафы предусмотрены
- Какие емкости разрешены для горючего и что делать водителям
- Что советует автоэксперт для безопасного хранения горючего
На большинстве украинских АЗС действует четкий запрет на отпуск топлива в пластиковую тару, не имеющую соответствующей сертификации. Хотя некоторые водители воспринимают это с удивлением или подозрением относительно возможных мошенничеств, на самом деле такие ограничения имеют под собой серьезное основание безопасности. Об этом в комментарии изданию SUV News рассказал опытный автоэксперт.
Главред решил разъяснить важный вопрос, который касается всех водителей.
Эксперт подчеркивает, что обычные пластиковые бутылки - например, от воды или напитков - не предназначены для хранения легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин или дизельное топливо. Они не выдерживают температурных перепадов, могут деформироваться, трескаться и вызывать утечку топлива, что создает значительный риск воспламенения.
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"В закрытом автомобиле такая тара превращается в потенциальную бомбу. Под воздействием жары пластик расширяется, а при охлаждении - сжимается, что может привести к трещинам и аварийным ситуациям", - отмечает эксперт.
Отмечается, что большинство лицензированных АЗС строго придерживаются инструкций и отпускают топливо только в сертифицированные емкости - это металлические канистры или специальные пластиковые контейнеры с соответствующей маркировкой и допуском для хранения горючего. Такой подход позволяет минимизировать аварийные риски как на заправке, так и во время транспортировки.
Правовая ответственность также имеет место: если полиция обнаружит перевозку топлива в несертифицированной пластиковой таре, водителю грозит штраф в размере 510 гривен в соответствии с действующим законодательством.
Автоэксперты отмечают, что стоимость приобретения сертифицированной канистры является незначительной по сравнению с потенциальными последствиями и рисками для жизни и здоровья.
"Запрет на пластиковую тару - это не каприз или способ наживы, а взвешенная мера безопасности", - заключает специалист.
Итак, если вы планируете перевозить топливо, делайте это ответственно - используйте только специализированную тару, чтобы избежать штрафов и опасности для себя и окружающих.
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