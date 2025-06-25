Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

Руслан Иваненко
25 июня 2025, 01:46
6
Использование специальной тары является обязательным для безопасной перевозки горючего и предотвращения аварийных ситуаций.
АЗС
Запрет на пластиковую тару действует на большинстве АЗС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему АЗС запрещают пластиковую тару и какие штрафы предусмотрены
  • Какие емкости разрешены для горючего и что делать водителям
  • Что советует автоэксперт для безопасного хранения горючего

На большинстве украинских АЗС действует четкий запрет на отпуск топлива в пластиковую тару, не имеющую соответствующей сертификации. Хотя некоторые водители воспринимают это с удивлением или подозрением относительно возможных мошенничеств, на самом деле такие ограничения имеют под собой серьезное основание безопасности. Об этом в комментарии изданию SUV News рассказал опытный автоэксперт.

Главред решил разъяснить важный вопрос, который касается всех водителей.

видео дня

Эксперт подчеркивает, что обычные пластиковые бутылки - например, от воды или напитков - не предназначены для хранения легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин или дизельное топливо. Они не выдерживают температурных перепадов, могут деформироваться, трескаться и вызывать утечку топлива, что создает значительный риск воспламенения.

Вам также может быть интересно: Отберут ли права за "спасибо аварийкой": в МВД предупредили водителей.

"В закрытом автомобиле такая тара превращается в потенциальную бомбу. Под воздействием жары пластик расширяется, а при охлаждении - сжимается, что может привести к трещинам и аварийным ситуациям", - отмечает эксперт.

Отмечается, что большинство лицензированных АЗС строго придерживаются инструкций и отпускают топливо только в сертифицированные емкости - это металлические канистры или специальные пластиковые контейнеры с соответствующей маркировкой и допуском для хранения горючего. Такой подход позволяет минимизировать аварийные риски как на заправке, так и во время транспортировки.

Правовая ответственность также имеет место: если полиция обнаружит перевозку топлива в несертифицированной пластиковой таре, водителю грозит штраф в размере 510 гривен в соответствии с действующим законодательством.

Автоэксперты отмечают, что стоимость приобретения сертифицированной канистры является незначительной по сравнению с потенциальными последствиями и рисками для жизни и здоровья.

"Запрет на пластиковую тару - это не каприз или способ наживы, а взвешенная мера безопасности", - заключает специалист.

Итак, если вы планируете перевозить топливо, делайте это ответственно - используйте только специализированную тару, чтобы избежать штрафов и опасности для себя и окружающих.

Читайте также:

Что за ресурс - SUV News?

SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто АЗС бензин бутылка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атаки

Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атаки

00:34Эксклюзивы
Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

00:33Политика
Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

22:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Гороскоп на сегодня 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

Гороскоп на сегодня 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

Последние новости

02:40

Как избавиться от сорняков с помощью картона: простой лайфхак для дачников

01:46

"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

01:30

"Мне нравилось быть папой": Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях

00:54

"Ничего не помогает": Wellboy борется с психическим расстройством и вернулся к "запрещенке"

00:34

Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атакиЭксклюзив

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
00:33

Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

24 июня, вторник
23:55

Жена Остапчука похвасталась шикарным подарком от ведущего

23:52

Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера

23:34

Не только санкции: какие еще сюрпризы готовят Макрон и Зеленский для Кремля

Реклама
22:44

Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветенияВидео

22:42

Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

22:40

Куда делся Янукович: Слава Каминская "поймала" беглого президента на Канарах

22:07

Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно

21:54

Шарлотка с яблоками без духовки: идеальный рецепт за 15 минут

21:42

Секрет успеха "Сапсана": эксперт раскрыл, сколько ракет нужно для эффективных ударов

21:42

Потап посмеялся над "Третьей Мировой войной"

21:05

Можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца: священник ответилВидео

20:55

Трагический апрель 1979-го: что скрывает трагедия гибели Владимира ИвасюкаВидео

20:42

"Открою тайну": Злата Огневич подтвердила отношения с Ostrovskyi

20:24

"Вытащил из-под завалов": школьник героически спас друга после удара по лицею на Одещине

Реклама
20:19

Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФФото

20:09

Расставили точки над "і"; Мирзоян и Матвиенко показали "изнанку" отношенийВидео

19:59

Почему вишни становятся червивыми: неожиданная причина

19:48

Как сделать термос для холодной воды из бутылки - лайфхак для жарких дней

19:42

Капкан для Кремля: Зеленский озвучил два шага для завершения войны

19:22

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:21

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:20

Тратил огромные деньги на одежду: историк рассказал правду о Тарасе Шевченко

19:10

Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на дняхмнение

19:04

"Не должен был там оказаться": Трамп сказал, о чем спросит Зеленского на встрече

18:42

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

18:40

"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьмиФотоВидео

18:27

Будут снова как новые: простой лайфхак, как отбелить носки без химии

18:25

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

17:43

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

17:37

Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делатьВидео

17:30

"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

17:22

Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

17:20

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по ДнепруФотоВидео

17:17

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

Реклама
17:16

Оккупанты завели на Сергея Жадана уголовное дело - детали

16:56

Эксперты назвали самые надежные авто: ТОП-5 бюджетных брендов, что служат годами

16:54

Тайна раскрыта: кто на самом деле изображен на фресках Софии Киевской

16:46

"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

16:39

Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

16:18

"Мы строим мост": генсек НАТО уверенно намекнул на сюрприз для Украины

16:17

Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

16:13

Загадка для многих киевлян: что скрывает станция метро Позняки

16:10

Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

15:52

Загадка для самых умных: нужно найти ошибку на картинке всего за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять