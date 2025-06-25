"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

Использование специальной тары является обязательным для безопасной перевозки горючего и предотвращения аварийных ситуаций.

https://glavred.info/auto/eto-ne-prihot-zapravshchikov-pochemu-azs-zapreshchayut-nalivat-toplivo-v-plastikovuyu-taru-10676171.html Ссылка скопирована

Запрет на пластиковую тару действует на большинстве АЗС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему АЗС запрещают пластиковую тару и какие штрафы предусмотрены

Какие емкости разрешены для горючего и что делать водителям

Что советует автоэксперт для безопасного хранения горючего

На большинстве украинских АЗС действует четкий запрет на отпуск топлива в пластиковую тару, не имеющую соответствующей сертификации. Хотя некоторые водители воспринимают это с удивлением или подозрением относительно возможных мошенничеств, на самом деле такие ограничения имеют под собой серьезное основание безопасности. Об этом в комментарии изданию SUV News рассказал опытный автоэксперт.

Главред решил разъяснить важный вопрос, который касается всех водителей.

видео дня

Эксперт подчеркивает, что обычные пластиковые бутылки - например, от воды или напитков - не предназначены для хранения легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин или дизельное топливо. Они не выдерживают температурных перепадов, могут деформироваться, трескаться и вызывать утечку топлива, что создает значительный риск воспламенения.

Вам также может быть интересно: Отберут ли права за "спасибо аварийкой": в МВД предупредили водителей.

"В закрытом автомобиле такая тара превращается в потенциальную бомбу. Под воздействием жары пластик расширяется, а при охлаждении - сжимается, что может привести к трещинам и аварийным ситуациям", - отмечает эксперт.

Отмечается, что большинство лицензированных АЗС строго придерживаются инструкций и отпускают топливо только в сертифицированные емкости - это металлические канистры или специальные пластиковые контейнеры с соответствующей маркировкой и допуском для хранения горючего. Такой подход позволяет минимизировать аварийные риски как на заправке, так и во время транспортировки.

Правовая ответственность также имеет место: если полиция обнаружит перевозку топлива в несертифицированной пластиковой таре, водителю грозит штраф в размере 510 гривен в соответствии с действующим законодательством.

Автоэксперты отмечают, что стоимость приобретения сертифицированной канистры является незначительной по сравнению с потенциальными последствиями и рисками для жизни и здоровья.

"Запрет на пластиковую тару - это не каприз или способ наживы, а взвешенная мера безопасности", - заключает специалист.

Итак, если вы планируете перевозить топливо, делайте это ответственно - используйте только специализированную тару, чтобы избежать штрафов и опасности для себя и окружающих.

Читайте также:

Что за ресурс - SUV News? SUVNews - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред