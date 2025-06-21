СТО станет вторым домом: названы три ненадежных внедорожника

Эксперты назвали модели авто, покупка которых может обернуться постоянными расходами на ремонт.

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Какие популярные внедорожники чаще всего ломаются / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие внедорожники эксперты не рекомендуют покупать

Какие недостатки имеют эти модели

Не все внедорожники созданы с расчетом на долговечность, и некоторые модели, скорее всего, будут заставлять водителей регулярно сталкиваться с неожиданными тратами на ремонт. Главред выяснил, какие внедорожники стоит обходить стороной по 10 дороге.

На портале GOBankingRates назвали внедорожники и кроссовер, которые очень часто выходят из строя.

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Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover - автомобиль не из дешевого сегмента. Конечно, у внедорожника роскошный салон и внешний вид, однако у этой модели есть и довольно много проблем с надежностью.

В частности, у Land Rover Range Rover часто выходят из строя информационно-развлекательная система, электроника и пневматическая подвеска.

"Проблемы с двигателем могут привести к ремонту, который займет недели, чтобы восстановить работоспособность автомобиля", - добавила эксперт.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos аналогично известен своими проблемами с двигателем, ремонт которого обойдется в кругленькую сумму.

По словам обозревателей Edmunds, проблемы с техническим обслуживанием возникают часто, а также автомобиль имеет ненадежную электронику. Водители довольно часто обнаруживали неисправности за короткий срок пользования автомобилем.

Кроме того, по словам эксперта, у Volkswagen Taos есть проблемы с топливной системой и датчиками.

А еще нередко изнашиваются тормоза, из-за чего приходится тратить средства на дорогостоящий ремонт.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee известен своими отличными внедорожными качествами, но у этой модели есть проблемы с надежностью.

Это касается не только самой новой модели. Например, Jeep Grand Cherokee 2024 года уже 11 раз отзывали из-за проблем с безопасностью - в частности с подушками безопасности, электричеством, подвеской и рулевым управлением.

"Jeep в целом имеет репутацию автомобиля, который часто ломается. Grand Cherokee разных годов выпуска имеют различные проблемы", - убеждают специалисты.

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