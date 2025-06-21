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Отберут ли права за "спасибо аварийкой": в МВД предупредили водителей

Сергей Кущ
21 июня 2025, 00:28
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Прямого запрета в ПДД на использование аварийки в знак благодарности или извинения нет, но есть несколько "но".
Отберут ли права за "спасибо аварийкой"
Отберут ли права за "спасибо аварийкой" / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Можно ли использовать "аварийку" не по назначению
  • Когда нужно использовать "аварийку"

В соцсетях активно распространяется паника: якобы украинским водителям грозит лишение водительских прав на год за включение аварийной сигнализации "в знак благодарности".

Однако Министерство внутренних дел Украины официально опровергло эту информацию, назвав её фейком.

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"В сети распространяется фейк, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять права на год. Это правда? Разберемся вместе!", — сообщили в МВД.

Что на самом деле говорят ПДД?

Согласно действующим Правилам дорожного движения, использование аварийной световой сигнализации предусмотрено в следующих ситуациях:

  • при вынужденной остановке;
  • по требованию полиции или в случае ослепления фарами;
  • при движении с техническими неисправностями (если это допускается);
  • во время буксировки автомобиля;
  • при посадке/высадке детей;
  • при остановке колонны на дороге;
  • при дорожно-транспортном происшествии.

Можно ли включать "аварийку" для благодарности?

Прямого запрета в ПДД на использование аварийки в знак благодарности или извинения (например, за то, что вас пропустили) нет, однако МВД подчёркивает:

"Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего!"

Чем может грозить неправильное использование?

Если аварийная сигнализация используется в ненадлежащих условиях, это может быть квалифицировано как нарушение правил пользования световыми сигналами, за что предусмотрен штраф. Однако, лишение прав за это не предусмотрено.

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