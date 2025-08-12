Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

ВСУ понадобятся несколько дней, чтобы ликвидировать прорыв, считает Юлиан Репке.

Украинские войска сдерживают наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: 1 ЦИКП, Сухопутные войска ВСУ

Главное:

Севернее Покровска РФ могла прорваться на 18 километров, пишет Репке

Информация о прорыве не является достоверной, сообщает СтратКом

Малые группы РФ постоянно пробуют проникнуть в тыл ВСУ

В ближайшие часы может решиться судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории Донецкой области, заявил военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Он пишет, что глубина прорыва фронта оккупантами севернее Покровска составляет около 18 километров, что позволило россиянам выйти к трассе с Днепра на Славянск и Краматорск.

По его мнению, ВСУ понадобятся несколько дней, чтобы ликвидировать прорыв, прежде чем РФ перебросила туда дроны и механизированные части, которые закрепят и удержат занятый участок.

Аналитик считает, что два крупные города Донбасса — Славянск и Краматорск — могут быть будут отрезаны от Днепра и смогут получать снабжение только через Харьков. А Украине "вряд ли удастся удержать регион в долгосрочной перспективе".

Если не ликвидировать прорыв, "цепочка слишком разреженных участков фронта и дальнейших потерь территорий продолжится и ускорится", а Россия может отозвать своё условие вывода ВСУ с Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах, пишет Репке.

Что говорят в ВСУ

В течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов, сообщает СтратКом ВСУ.

"Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - говорится в сообщении в Telegram.

Что известно о тактике РФ на Донбассе

Россияне в районе города Доброполье и покровского направления в Донецкой области применяют тактику просачивания, пояснил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Это означает, что определенное количество российских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию, пробраться через киллзону и пройти за первую линию украинских позиций хоть тушкой, хоть чучелами. То есть любыми средствами проникнуть и пойти дальше", - пояснил он.

В дальнейшем эта группа пробует вступить в огневой контакт с украинскими войсками или укрыться для дальнейшего накопления сил.

"Надо понимать, что это малые группы, несколько человек. Их присутствие фиксируется, и поэтому на картах из открытых источников кажется, что вот, о Боже, россияне продвинулись там на последний раз, кажется, 12 километров в глубину украинской территории. Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то пять-десять человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал Трегубов.

Есть ли продвижение РФ на востоке: позиция ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг сообщения о якобы масштабной потере позиций украинскими силами в Донецкой области, назвав их элементом российской пропаганды.

Он подчеркнул, что текущая обстановка — это отражение реальной ситуации на фронте, и украинские Силы обороны продолжают прилагать максимум усилий для нанесения потерь противнику.

