Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

Алексей Тесля
12 августа 2025, 13:54
155
ВСУ понадобятся несколько дней, чтобы ликвидировать прорыв, считает Юлиан Репке.
Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ
Украинские войска сдерживают наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: 1 ЦИКП, Сухопутные войска ВСУ

Главное:

  • Севернее Покровска РФ могла прорваться на 18 километров, пишет Репке
  • Информация о прорыве не является достоверной, сообщает СтратКом
  • Малые группы РФ постоянно пробуют проникнуть в тыл ВСУ

В ближайшие часы может решиться судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории Донецкой области, заявил военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

Он пишет, что глубина прорыва фронта оккупантами севернее Покровска составляет около 18 километров, что позволило россиянам выйти к трассе с Днепра на Славянск и Краматорск.

видео дня

По его мнению, ВСУ понадобятся несколько дней, чтобы ликвидировать прорыв, прежде чем РФ перебросила туда дроны и механизированные части, которые закрепят и удержат занятый участок.

Аналитик считает, что два крупные города Донбасса — Славянск и Краматорск — могут быть будут отрезаны от Днепра и смогут получать снабжение только через Харьков. А Украине "вряд ли удастся удержать регион в долгосрочной перспективе".

Screenshot
/ @JulianRoepcke/DeepState

Если не ликвидировать прорыв, "цепочка слишком разреженных участков фронта и дальнейших потерь территорий продолжится и ускорится", а Россия может отозвать своё условие вывода ВСУ с Донбасса в обмен на прекращение огня в других местах, пишет Репке.

Screenshot
/ @JulianRoepcke/DeepState

Что говорят в ВСУ

В течение последних суток на различных информационных ресурсах появилась информация о якобы прорыве российских войск на одном из участков фронта на востоке Украины. Эта информация не является достоверной и не отражает реальных фактов, сообщает СтратКом ВСУ.

"Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", - говорится в сообщении в Telegram.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Что известно о тактике РФ на Донбассе

Россияне в районе города Доброполье и покровского направления в Донецкой области применяют тактику просачивания, пояснил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Это означает, что определенное количество российских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию, пробраться через киллзону и пройти за первую линию украинских позиций хоть тушкой, хоть чучелами. То есть любыми средствами проникнуть и пойти дальше", - пояснил он.

В дальнейшем эта группа пробует вступить в огневой контакт с украинскими войсками или укрыться для дальнейшего накопления сил.

"Надо понимать, что это малые группы, несколько человек. Их присутствие фиксируется, и поэтому на картах из открытых источников кажется, что вот, о Боже, россияне продвинулись там на последний раз, кажется, 12 километров в глубину украинской территории. Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну, где-то пять-десять человек. И это совершенно не то, как оно выглядит на карте. Это не то, что вот они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать", - рассказал Трегубов.

Screenshot
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Есть ли продвижение РФ на востоке: позиция ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг сообщения о якобы масштабной потере позиций украинскими силами в Донецкой области, назвав их элементом российской пропаганды.

Он подчеркнул, что текущая обстановка — это отражение реальной ситуации на фронте, и украинские Силы обороны продолжают прилагать максимум усилий для нанесения потерь противнику.

Ситуация на Донбассе - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Азов занял полосу обороны на Донбассе. Ситуация приближается к тому, что Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти.

Как писал Главред, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним, ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Читайте также:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Краматорска Славянск война на Донбассе Виктор Трегубов война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран

14:00Интервью
Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:57Синоптик
Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Последние новости

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

Реклама
12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

12:00

"Некоторые персонажи просто переобулись": Dibrova об артистах-беглецах, украинском шоу-бизнесе и современной музыкеЭксклюзив

11:52

Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

11:49

Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага

11:41

Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

11:12

Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

10:54

Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе

10:52

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

10:50

Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина

10:50

Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

Реклама
10:20

Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

10:12

Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 августа (обновляется)

09:31

Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

09:25

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

09:23

Известная пиарщица отказалась сотрудничать с Козловским - что произошло

09:12

РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

09:10

Какой вы друг по месяцу рождения: характеристика от января до декабря

08:30

Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной

08:19

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

08:18

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

08:14

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

О новом обострении РФ и попытке возобновить роман Трамп-Путинмнение

07:39

Ставрополь атаковали дроны: под ударом оказались два важных для оборонки завода

06:52

Путин не ищет мира: в ISW сказали, почему переговоры на Аляске обречены

06:10

Как успешные атаки ВСУ разозлили Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с официантом за 23 секунды

05:34

"Катастрофа уже начинается": эксперт оценил, сколько еще Россия сможет воевать

05:00

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

04:35

Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибкуВидео

Реклама
03:30

Личная обида может сыграть в пользу Украины: что будет, если Путин обманет Трампа

03:03

Везунчики судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, кому фортуна улыбается чаще всего

02:30

В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

01:53

Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

01:30

Дедушка может гордиться: Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа

00:36

Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

00:27

"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

00:14

"Эстафета передана": звезда "Гарри Поттера" отказался сниматься в ремейке

11 августа, понедельник
23:29

Секрет богатого урожая: как правильно выбрать сидераты для разных типов почвыВидео

23:14

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять