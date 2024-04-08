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"Путину нужно утереть нос": в Конгрессе поддержали удары Украины по целям в РФ

Алексей Тесля
8 апреля 2024, 21:59
"Нужно заставить Россию заплатить цену", уверен Том Суоззи.
Своззи
Том Суоззи поддержал удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, Фото: ОП, Facebook/RepTomSuozzi

Члена Палаты представителей США от Демократической партии Том Суоззи заявил о том, что Украина может наносить удары по территории России.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, диктатору Владимиру Путину "нужно хорошенько утереть нос".

Комментируя информацию о нанесении Украиной ударов по военным целям в РФ, конгрессмен США отметил, что "нужно заставить Россию заплатить цену за свое поведение".

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"Знаете, я не хочу подвергать сомнению политику правительства Соединенных Штатов или украинского правительства, но лично считаю, что мы должны заставить Россию заплатить цену за свое поведение. Они должны нести ответственность, потому что единственное, что понимает Владимир Путин, - это сила, и ему нужно хорошенько утереть нос", - добавил Суоззи.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по целям в РФ

Ранее сообщалось, что ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ. Украинские силы атаковали аэродромы в Курске, Энгельсе и Ейске.

Напомним, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ. Он отметил, что россияне сегодня получили новую партию самолетов и сразу понесли втрое большие потери среди воздушных судов.

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