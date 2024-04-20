РФ ежедневно обстреливает Одессу: в ВСУ раскрыли коварную тактику ударов врага

Украина надеется на передачу достаточного количества средств ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты, отметил Сергей Братчук.

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Россия фактически каждый день атакует Одессу / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга Украины, Одесская ОГА

Российские оккупанты продолжают атаковать Одессу и область с помощью ударных дронов и баллистических ракет. Россия наносит удары чуть ли не ежедневно. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук "24 Каналу".

По его словам, угроза баллистических ударов является постоянной. Украина надеется на усиление военной помощи от своих союзников, в частности на передачу достаточного количества средств ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты. Ведь Россия практически каждый день атакует Одессу и регион.

"Легче назвать дни, когда нет атак. Фактически каждый день. Активизируется воздушная разведка врага. Почти каждый день уничтожаем вражеские дроны. Так оккупанты корректируют удары баллистикой. Как правило, это точечные удары. К сожалению, прилетает не одна ракета. Как минимум две. Поэтому стараемся максимально сбивать вражеские дроны", - отметил Братчук. видео дня

Кроме того, Братчук вспомнил недавние атаки оккупантов. Утром 20 апреля россияне выпустили баллистическую ракету из Крыма в сторону Одессы. 19 апреля российские оккупанты ударили по Одесскому порту. Из-за попадания загорелись резервуары с агропромышленной продукцией, которую должны были отправить в страны Африки и Азии.

"Это был также удар по Сингапуру. Потому что часть этого производства - именно сингапурские инвестиции. Там почти 1000 рабочих мест. А инвестиции составляли более 300 миллионов долларов. Попадание принесло достаточно большие убытки", - подчеркнул спикер.

Как сообщал Главред, днем 20 апреля, россияне также ударили ракетой по Одессе. Россия попала по частному сектору города, в результате удара разрушены жилые дома и возникли пожары. Известно о трех пострадавших, среди которых трехлетний ребенок.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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