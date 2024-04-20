В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне запустили ракету по городу

Враг продолжает наносить удары по Одесской области, в регионе слышали звуки взрывов.

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В Одесской области прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал, ua.depositphotos.com

В субботу, 20 апреля, во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Воздушные Силы ВС Украины.

"Воздушная тревога объявлена в связи с активностью тактической авиации в Черном море. Одесситы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - призвал мэр города Геннадий Труханов.

Перед взрывом Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной цели, которая двигалась в направлении города.

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"Управляемая авиационная ракета из Черного моря в направлении Одесской области!" - отметили в сообщении.

Сообщение военных о ракетной опасности / Фото: скриншот

Первый взрыв прогремел около 16:35. Через несколько минут вблизи Одессы и в городе слышали повторные взрывы.

После мощных взрывов в небе над городом поднялся столб дыма.

Российские удары по Одессе - детали атак

Напомним, утром 20 апреля в Одессе прогремел взрыв. После взрыва в небе над городом виден столб дыма. Россияне поразили объект инфраструктуры в городе, отметил глава областной администрации Олег Кипер.

Как ранее сообщал Главред, днем 19 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также о взрывах в Одессе сообщали утром. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

Также 19 апреля российские оккупанты попали баллистикой в морской порт "Южный" в Одесской области. Ударили по терминалам с зерном для Азии и Африки.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолётами является малое время подлёта (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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