В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне запустили ракету по городу

В субботу, 20 апреля, во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Воздушные Силы ВС Украины.
"Воздушная тревога объявлена в связи с активностью тактической авиации в Черном море. Одесситы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - призвал мэр города Геннадий Труханов.
Перед взрывом Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной цели, которая двигалась в направлении города.
"Управляемая авиационная ракета из Черного моря в направлении Одесской области!" - отметили в сообщении.
Первый взрыв прогремел около 16:35. Через несколько минут вблизи Одессы и в городе слышали повторные взрывы.
После мощных взрывов в небе над городом поднялся столб дыма.
Российские удары по Одессе - детали атак
Напомним, утром 20 апреля в Одессе прогремел взрыв. После взрыва в небе над городом виден столб дыма. Россияне поразили объект инфраструктуры в городе, отметил глава областной администрации Олег Кипер.
Как ранее сообщал Главред, днем 19 апреля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также о взрывах в Одессе сообщали утром. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
Также 19 апреля российские оккупанты попали баллистикой в морской порт "Южный" в Одесской области. Ударили по терминалам с зерном для Азии и Африки.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолётами является малое время подлёта (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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