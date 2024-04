РФ не сможет достичь успеха на фронте в ближайшее время: в ISW назвали причину

Российские оккупанты изменили тактику наступательных действий на востоке Украины. Однако, вражеские атаки вряд ли достигнут кульминации в ближайшее время из-за проблем с моральным духом среди личного состава российской армии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук сообщил, что в последнее время российские захватчики на востоке Украины используют небольшие группы, разделенные на два отряда, усиленные бронетехникой, для проведения наземных атак. Он отметил, что ранее тактика врага заключалась в использовании крупных подразделений для штурмов.

По его словам, оккупанты также используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого приближения к украинским позициям и создания условий для следующей российской пехотной группы, обеспечивающей эти позиции.

Музычук указал, что украинские беспилотники уничтожили примерно 70% российской бронетехники на прошлой неделе.

Пресс-офицер из украинской 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников также сообщил, что российские силы на Бахмутском направлении воздерживаются от проведения наземных атак на уровне батальонов из-за быстрого обнаружения их украинскими беспилотниками.

Он добавил, что оккупанты на Бахмутском направлении сталкиваются с проблемой низкого морального духа, а также используют тактику заградительных отрядов, чтобы предотвратить отступление своих военных.

Аналитики отмечают, что по сообщению российских источников, военные РФ испытывают истощение и сталкиваются с нехваткой возможности для отдыха, однако им приходится продолжать боевые действия к западу от Авдеевки.

Аналитики отметили, что ранее не всегда правильно оценивали влияние низкого морального духа и истощения на российские наступательные операции, однако нынешняя нехватка материальных ресурсов в Украине может осложнить оборону ВСУ.

"ISW продолжает оценивать, что возможности России использовать уязвимые места Украины будут расширяться, поскольку нехватка материальных средств в Украине будет сохраняться", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.