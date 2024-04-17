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РФ не сможет достичь успеха на фронте в ближайшее время: в ISW назвали причину

Юрий Берендий
17 апреля 2024, 10:20
По данным американских аналитиков, российские войска в ходе штурмовых действий стали чаще применять малые пехотные группы.
РФ не сможет достичь успеха на фронте в ближайшее время: в ISW назвали причину
Россияне применили новую тактику штурмовых действий на востоке / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, СтратКом ВСУ

Российские оккупанты изменили тактику наступательных действий на востоке Украины. Однако, вражеские атаки вряд ли достигнут кульминации в ближайшее время из-за проблем с моральным духом среди личного состава российской армии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук сообщил, что в последнее время российские захватчики на востоке Украины используют небольшие группы, разделенные на два отряда, усиленные бронетехникой, для проведения наземных атак. Он отметил, что ранее тактика врага заключалась в использовании крупных подразделений для штурмов.

По его словам, оккупанты также используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого приближения к украинским позициям и создания условий для следующей российской пехотной группы, обеспечивающей эти позиции.

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Музычук указал, что украинские беспилотники уничтожили примерно 70% российской бронетехники на прошлой неделе.

Пресс-офицер из украинской 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников также сообщил, что российские силы на Бахмутском направлении воздерживаются от проведения наземных атак на уровне батальонов из-за быстрого обнаружения их украинскими беспилотниками.

Он добавил, что оккупанты на Бахмутском направлении сталкиваются с проблемой низкого морального духа, а также используют тактику заградительных отрядов, чтобы предотвратить отступление своих военных.

"Ранее российские войска использовали массовые лобовые атаки во главе с пехотой при захвате Бахмута и в начале попыток захвата Авдеевки, но в последнее время российские войска, похоже, перешли к использованию меньших пехотных групп для проведения наземных атак", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что по сообщению российских источников, военные РФ испытывают истощение и сталкиваются с нехваткой возможности для отдыха, однако им приходится продолжать боевые действия к западу от Авдеевки.

Аналитики отметили, что ранее не всегда правильно оценивали влияние низкого морального духа и истощения на российские наступательные операции, однако нынешняя нехватка материальных ресурсов в Украине может осложнить оборону ВСУ.

"ISW продолжает оценивать, что возможности России использовать уязвимые места Украины будут расширяться, поскольку нехватка материальных средств в Украине будет сохраняться", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 16 апреля, российские оккупанты продолжили свое наступление и смогли продвинуться в Очеретино Донецкой области. Об этом говорится в отчете мониторингового ресурса DeepState.

Во время летнего наступления российская оккупационная армия планирует развернуть свои действия на двух основных направлениях в Донецкой области: на Константиновку - Краматорск и на Покровск. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Захват Часового Яра российскими силами упростит им дальнейшую оккупацию Донецкой области, говорится в материале Politico.

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