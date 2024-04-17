Ситуация критическая: комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Киеву

Соединенные Штаты Америки должны противостоять агрессивной войне Путина сейчас, заявили конгрессмены.

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Комитет разведки Конгресса призвал немедленно одобрить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

В комитете разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по ситуации в Украине призвали Конгресс немедленно проголосовать за военную помощь Киеву.

Соответствующее заявление обнародовали в соцсети X председатель комитета, республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, демократ Джим Хаймс.

Конгрессмены заявили, что решение о помощи Украине следует принять немедленно из-за критической ситуации.

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"Сегодня на засекреченном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять агрессивной войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине является критической", – говорится в заявлении.

Заявление комитета разведки Конгресса / twitter.com/HouseIntel

Военная помощь от США Украине - последние новости

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

В Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план по продвижению финансирования помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Спикер представил четыре отдельных законопроекта.

Администрация президента Байдена заявила о готовности рассмотреть идеи спикера Джонсона относительно пакета из четырех отдельных законопроектов, которые предусматривают помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим странам.

Тем временем члены Республиканской партии США требуют отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Причиной является законопроект Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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