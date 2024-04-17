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Республиканцы в Конгрессе хотят отставки Джонсона из-за военной помощи Украине - WSJ

Анна Ярославская
17 апреля 2024, 07:37
Сам спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказывается уходить в отставку.
Майк Джонсон, Конгресс США
Майк Джонсон заявил, что не пойдет в отставку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Члены Республиканской партии США требуют отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Причиной является законопроект Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как пишет The Wall Street Journal, республиканец Томас Масси, острый критик дальнейшей помощи Украине, заявил, что он присоединится к конгрессменке-республиканке Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона с должности. По его словам, Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку.

Этот шаг Масси состоялся на фоне разочарования среди большого блока консерваторов тем, что Джонсон неоднократно обращался к демократам с просьбой помочь принять законопроекты для финансирования правительства и других важных мероприятий.

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Тем не менее, к концу вторника ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.

Сам Майк Джонсон заявил, что в отставку не собирается.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким", - заявил он.

Издание отмечает, что Джонсон находится под сильным давлением со стороны Белого дома и многих законодателей, которые требуют принять решение о финансировании Украины.

После неоднократных задержек Джонсон обнародовал в понедельник поздно вечером план вынесения на рассмотрение Палаты представителей четырех отдельных законопроектов. Таким образом, он пытался вывести из тупика пакет внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом ранее в этом году.

Лидеры обеих партий в Конгрессе и президент Байден призвали Джонсона поддержать законопроект Сената. Вместо этого Джонсон разделил помощь на части, пытаясь обойти большую группу республиканцев, включая Грин и Масси, которые выступают против предоставления Украине военной помощи.

Сообщается, что республиканцы были расстроены тем, что законопроект не содержит никаких иммиграционных мер.

Тем временем демократы заявили, что вмешаются, чтобы спасти Джонсона, если республиканцы попытаются отстранить его от должности из-за Украины.

"Моя позиция не изменилась. Масси хочет, чтобы мир сгорел, я не буду стоять в стороне и наблюдать. У меня есть ведро воды", - написал в соцсетях конгрессмен Джаред Москович.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь от США Украине - последние новости

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

В Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

15 апреля Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал свой план по продвижению финансирования помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Это произошло после нескольких месяцев отложения любых решений по данной теме. Всего спикер представил четыре отдельных законопроекта, голосование за которые пройдет до конца недели.

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