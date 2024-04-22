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"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

Алексей Тесля
22 апреля 2024, 21:41
В американской армии уже готовы начать новые поставки Украине, сообщил Томас Кейн.
'Раньше, чем вы думали': в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине
В США рассказали о новых поставках Украине / колаж: Главред, фото: ОПУ

Американский конгрессмен-республиканец Томас Кейн прокомментировал вопрос поставок военной помощи Украине от США после результативного голосования в Конгрессе.

Как сообщает Telegram-канал Ukraine NOW, в американской армии уже готовы начать новые поставки Украине.

"По вопросу времени (отправки помощи Украине) это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией (США, - ред.), мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому", - заявил Кейн.

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Подробности нового пакета помощи Украине

Вместе с тем Кейн подчеркнул, что нынешняя версия законопроекта о дополнительном финансировании иностранной помощи – включая Украину – содержит ряд улучшений по сравнению с сенатской версией, отмечает Европейская правда.

Он напомнил о положении REPO, которое позволит конфисковать замороженные активы России в США, а также требование к владельцу TikTok продать бизнес некитайской компании.

"Все эти вещи, все эти усилия потребовали времени, чтобы объединить усилия и найти то двухпартийное решение, которое – я надеюсь – до конца недели пройдет через Сенат США, а затем после подписи (президента. – Ред.) вступит в силу как закон", – добавил Кейн.

Его коллега, демократ Билл Китинг отдельно подчеркнул, что в Палате представителей "всегда была большая поддержка" помощи Украине.

"Вы, наверное, заметили, что в Конгрессе США вещи не происходят очень быстро в наши дни. И это обидно. Но двухпартийный дух, который мы имеем здесь, является признаком того, что мы можем выполнить работу", – отметил он.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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