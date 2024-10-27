'Сфальсифицированные': президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

Президент сказала, что грузинский народ стал жертвой российской спецоперации.

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Выборы в Грузии / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Зурабишвили не признала выборы в Грузии

Президент Грузии объявила о проведении митинга

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала граждан к протесту. Об этом говорится в её заявлении во время выступления.

В частности, она подчеркнула, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она, как независимая институция, не признает эти выборы.

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"Я не признаю эти выборы", - подчеркнула Зурабишвили.

Президент страны добавила, что грузинский народ стал жертвой российской спецоперации.

"Хочу сказать от имени единственной независимой институции, оставшейся в этом государстве, - я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим", - подчеркнула она.

Зурабишвили также объявила о проведении митинга на проспекте Руставели. Митинг планируется на завтра, 28 октября, в 19:00.

Что известно о Саломе Зурабишвили? Саломе Зурабишвили - грузинский государственный деятель, французский и грузинский дипломат, действующий президент Грузии с 16 декабря 2018 года. Лидер партии "Путь Грузии". Ранее - председатель "Общественного движения Саломе Зурабишвили" (2005-2006), министр иностранных дел Грузии (2004-2006), чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии (2001-2003). Долгое время работала в МИД Франции. Имеет грузинское гражданство, пишет Википедия.

Выборы в Грузии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Центризбиркома, по итогам обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков, на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 54,08 процента голосов.

Глава неправительственной организации "Справедливые выборы" Нино Долидзе заявила о масштабных попытках запугивания и подкупа избирателей, выявленных в день голосования.

Действующий премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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