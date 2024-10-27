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На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

Яна Ставская
27 октября 2024, 12:23
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На выборах в парламент Грузии гражданам предстояло определить путь своей страны на долгие годы.
На парламентских выборах в Грузии побеждают 'друзья Путина': все подробности
На выборах в Грузии побеждает прокремлевская партия. Что известно / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, УНИАН

Вкратце:

  • Пророссийская "Грузинская мечта" набирает более половины голосов
  • Оппозиция заявляет о краже голосов
  • Премьер Кобахидзе будет формировать новое правительство, несмотря на сопротивление оппозиции

Пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, набирает 54% голосов на выборах в Грузии. Независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан, говорится в материале "Эхо Кавказа".

Выборы в Грузии - результаты голосования по состоянию на утро 27 октября

  • "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 54,2%
  • "Коалиция перемен" - 10,8%
  • "Единство - Национальное движение" - 10%
  • "Сильная Грузия" - 8,7%
  • "Гахария за Грузию" - 7,7%.

При этом, согласно результатам голосования за рубежом, большинство избирателей проголосовало за оппозиционную "Коалицию за перемены" (29%). Правящая партия - на третьем месте (17,7%).

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ОБНОВЛЕНО. По данным Центризбиркома, по итогам обработки данных с 3100 из 3111 избирательных участков, на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 54,08 процента голосов.

В то же время союз четырех прозападных оппозиционных альянсов получил 37,58 процентов голосов, заявил на пресс-конференции председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. По его словам, подсчитать осталось лишь несколько избирательных участков за рубежом, после этого информация будет обновлена.

В частности, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - "Коалиция перемен" (10,92 процента), "Единое национальное движение" (10,12 процента), "Сильная Грузия" (8,72 процента) и "За Грузию" (7,76 процента). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Нарушения на выборах в Грузии

Глава неправительственной организации "Справедливые выборы" Нино Долидзе заявила о масштабных попытках запугивания и подкупа избирателей, выявленных в день голосования.

"Факты, выявленные в день выборов, оказали значительное влияние на результаты. В процессе голосования было зафиксировано много инцидентов и нарушений", - сказала она на пресс-конференции 26 октября.

В частности, на некоторых участках не была обеспечена тайна голосования, были проблемы с маркировкой, массовые вбросы бюллетеней и факты многократного голосования вместе с подкупом избирателей.

Отмечается, что в день выборов наблюдателям приходилось работать в условиях запугивания, ограничения их прав, угроз насилием. Были случаи, когда наблюдатели становились объектами психологического и физического насилия.

Оппозиция не признает результатов голосования

Лидеры оппозиции обвинили правящую "Грузинскую мечту" в краже голосов. Но действующий премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", - ответил Кобахидзе.

В то же время, добавил он, "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

Что известно о "Грузинской мечте", победившей на выборах?

"Грузинская мечта" - правящая партия Грузии, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину заняла агрессивную прокремлевскую позицию. Ее представители неоднократно обвиняли Украину в сотрудничестве с грузинской оппозицией и якобы подстрекательстве граждан Грузии к антиправительственным протестам.

Впрочем, отношения между Тбилиси и Киевом значительно ухудшились после того, как президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

За время своего многолетнего правления "Грузинская мечта" приняла ряд пророссийских законов, в частности "закон об иноагентах", и изменила курс на экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на оккупированную РФ Абхазию. СМИ также писали, что грузинские власти помогали Москве обходить санкции, что официальный Тбилиси отрицает.

В своей предвыборной агитации "Грузинская мечта" использовала в рекламных баннерах фото уничтоженных от боевых действий украинских городов.

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