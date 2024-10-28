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Орбан серьезно нарвался: в ЕС раскритиковали визит премьера Венгрии в Грузию

Анна Косик
28 октября 2024, 22:01
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Визит Орбана в Грузию в ЕС называют "преждевременным" и отмечают, что премьер выражает исключительно собственную позицию.
Виктор Орбан, заседание ЕС
Орбан в очередной раз попал под критику коллег из ЕС / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что произошло:

  • Европейские министры уже второй раз не поддержали вояж Орбана
  • В ЕС призывают расследовать жалобы, поступавшие во время выборов Грузии

Министры иностранных дел и министры по делам Европы 13 стран-членов Европейского Союза выступили с совместным заявлением относительно вояжа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", представители европейских государств раскритиковали Орбана за "преждевременный" визит в Грузию, где сейчас продолжаются споры из-за проведения парламентских выборов.

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Чиновники сразу отметили, что позиция венгерского премьера не соответствует позиции всего Европейского Союза, а Грузию призвали провести расследование по жалобам на проведение выборов и устранить нарушения, которые удалось обнаружить.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

"Нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, которых ожидают от кандидата на вступление в Европейский Союз. Они являются предательством законных европейских стремлений грузинского народа", - говорится в заявлении.

Страны, поддержавшие это заявление: Чехия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Литва, Нидерланды, Люксембург, Польша, Португалия и Швеция.

Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия.

В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными.

После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней.

Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом".

Выборы в Грузии 2024 - что известно

Напомним, Главред писал, что после голосования 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, набирает 54% голосов на выборах в Грузии. Но независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан.

Также ранее Гиги Угулава, оппозиционный политик, бывший мэр Тбилиси, отметил, что произойдет белорусизация Грузии, если сфальсифицированные результаты выборов в грузинский парламент останутся, и тогда страна станет прямым сателлитом Кремля.

Впоследствии эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе заявил, что события вокруг результатов парламентских выборов в Грузии могут развиваться как угодно. Если будет подтверждено, что результаты сфальсифицированы, тогда будут проводить новые выборы.
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