"Нет российскому режиму": в Грузии начались массовые простесты

Ситуация на месте остается напряженной.

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В Грузии начались массовые протесты / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Полицейские не дают войти студента в ВуЗы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с протестующими

В нескольких городах Грузии 15 ноября проходят массовые протесты с участием студентов тамошних университетов против результатов парламентских выборов.

NewsGeorgia пишет, что в Тбилиси мобилизовали полицию на проспекте Чавчавадзе возле главного вуза города – Тбилисского госуниверситета, сообщает Главред.

видео дня

Полицейский кордон не дает войти в здание ни участникам акции, ни студентам, пришедшим на вечерние лекции. В то же время протестующие скандируют антироссийские лозунги.

Также аналогичная студенческая акция проходит в Батуми, возле здания Батумского госуниверситета. Ситуация на месте остается напряженной. Протестующие заявляют, что проведут ночь во дворе вуза. Периодически в адрес силовиков скандируют "Русские, русские", "Пустите нас", "Нет российскому режиму".

Ситуация на месте остается напряженной, а сами митингующие заявляют, что проведут ночь возле вуза.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с протестующими против инвестиционного соглашения с Россией в оккупированной Абхазии.

"И в оккупированной Абхазии существует попытка провести российский закон, и там против него выступило гражданское общество. Я хочу выразить солидарность с ними", — заявила Зурабишвили журналистам.

Президент также отозвалась на недавнее требование Москвы о начале обозначения границ с оккупированными регионами. В МИД РФ призвали начать делимитацию границ.

"Сегодня Россия принимает поспешные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии, чтобы она согласилась на делимитацию, что невообразимо и что, в принципе, игнорирует всю логику правительства Грузии, будто бы уступками возможно изменить политику России. Не изменить, а ускорить, и это видно ежедневно", — сказала Зурабишвили.

Выборы в Грузии 2024 - что известно

Напомним, Главред писал, что после голосования 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, набирает 54% голосов на выборах в Грузии. Но независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан.

Также ранее Гиги Угулава, оппозиционный политик, бывший мэр Тбилиси, отметил, что произойдет белорусизация Грузии, если сфальсифицированные результаты выборов в грузинский парламент останутся, и тогда страна станет прямым сателлитом Кремля.

Впоследствии эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе заявил, что события вокруг результатов парламентских выборов в Грузии могут развиваться как угодно. Если будет подтверждено, что результаты сфальсифицированы, тогда будут проводить новые выборы.

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