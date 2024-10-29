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Грузия выбрала мир, а не "вторую Украину": Орбан цинично поздравил правящую партию

Руслана Заклинская
29 октября 2024, 13:30
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Премьер-министр Венгрии поблагодарил народ Грузии, который якобы не захотел втягивать страну в "бессмысленную войну".
Грузия выбрала мир, а не 'вторую Украину': Орбан цинично поздравил правящую партию
Орбан цинично высказался о победе правящей партии Грузии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/orbanviktor

Главное из заявления Орбана:

  • Премьер Венгрии поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах
  • Обран поблагодарил грузин за то, что страну "не превратили во вторую Украину"
  • Грузия якобы выбрала путь мира, а не втягивания в "бессмысленную войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах. Он поблагодарил грузинское правительство за то, что страну "не превратили во вторую Украину". Об этом пишет SOVA.

На пресс-конференции в Тбилиси венгерский лидер заявил, что грузинский народ выбрал правильный путь, проголосовав за "Грузинскую мечту". Он подчеркнул, что Грузия выбрала путь мира и избежания втягивания Грузии в "бессмысленную войну", которая продолжается в Украине.

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"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", - заявил венгерский политик.

По словам Орбана, Будапешт понимает, что такое война и мир. Премьер заявил, что Венгрия "миролюбивая страна в Европе", поэтому положительно оценивает попытки Грузии добиться мира.

Орбан - инфографика
Кто такой Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия.

В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными.

После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней.

Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом".

В конце концов грузинская оппозиция требует провести повторные парламентские выборы, а в Тбилиси состоялся большой митинг, на котором также выступила президент страны Саломе Зурабишвили и пообещала, что "никто не сможет украсть европейское будущее Грузии".

Выборы в Грузии и вояж Орбана - что известно

Как сообщал Главред, на выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов, однако независимые наблюдатели указали на "масштабные попытки запугивания и подкупа" избирателей. Оппозиционные лидеры обвинили партию в краже голосов.

В то же время премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты выборов.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси для встречи с правящей партией "Грузинская мечта". Орбан заявил, что приехал поддержать Грузию на ее "европейском пути".

Его прибытие сопровождал протест: митингующие в столице освистали венгерскую делегацию, напоминая Орбану о его связях с Россией и Путиным.

Министры 13 стран ЕС раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его "преждевременный" визит в Грузию на фоне споров относительно парламентских выборов. Они отметили, что позиция Орбана не отражает взглядов ЕС, и призвали Грузию расследовать нарушения во время выборов.

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