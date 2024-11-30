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Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой: полиция применяет силу

Сергей Кущ
30 ноября 2024, 00:57
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Новая волна протестов была спровоцирована заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой
Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В материале:

  • Люди недовольны отказом правительства от европейского курса
  • Полиция применяет водометы и задерживает протестующих

В пятницу вечером в Грузии возобновились масштабные акции протеста против решения грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз.

Как сообщает BBC, у здания парламента в центре Тбилиси собрались десятки тысяч человек, что превышает число демонстрантов, вышедших на улицы накануне, пишет Главред.

видео дня

Митингующие держат фотографии журналистов, которые пострадали от действий полиции в предыдущий день. В Батуми также прошла многотысячная манифестация.

Полиция выставила кордоны, перекрыв центральный проспект Шота Руставели. По сообщениям, для разгона протестующих применяются водометы и слезоточивый газ.

Накануне ночью аналогичные протесты уже пытались пресечь, также используя спецсредства. В результате десятки человек были задержаны. Прямая трансляция с улиц Тбилиси показывает, что ситуация возле парламента накаляется.

После призывов полиции разойтись часть демонстрантов начала бросать в правоохранителей бутылки и мусор.

Новая волна протестов была спровоцирована заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что правительство не планирует возобновлять переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Это заявление вызвало стихийные митинги, в которых участвуют тысячи граждан, не дожидаясь призывов оппозиции.

Ситуация в Грузии - последние новости

Напомним, по итогам голосования 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, получила 54% голосов на выборах в Грузии. Однако независимые наблюдатели заявили о многочисленных случаях запугивания избирателей и подкупа, что ставит под сомнение легитимность результатов.

Впоследствии в Грузии официально утвердили результаты парламентских выборов. По результатам голосования, наибольшую поддержку получила партия "Грузинская мечта" - 53,93%, что дает ей 89 мандатов. Оппозиция оспаривает результаты выборов, обвиняя власть в фальсификациях.

Во время объявления результатов возникла стычка между председателем ЦИК и представителем оппозиции, в результате чего последний облил председателя ЦИК черной краской. Протесты продолжаются, несколько десятков человек собрались возле ЦИК.

Как сообщал Главред, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, проведенных 15 ноября. Она подчеркнула, что выборы были "тотально сфальсифицированы" и не отражают волю народа.

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