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Грузию охватили массовые протесты: горит парламент, чучело Иванишвиши сожгли

Руслана Заклинская
1 декабря 2024, 00:31
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Протесты вспыхнули в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах страны из-за решения правительства отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
Грузию охватили массовые протесты: горит парламент, чучело Иванишвиши сожгли
На протесте в Грузии сожгли чучело лидера пророссийской партии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В Тбилиси продолжается масштабный протест против политики правительства Грузии
  • Протестующие соорудили баррикады и забросали парламент фейерверками
  • В ходе протеста было сожжено чучело Бидзины Иванишвили, лидера партии "Грузинская мечта"

Протестующие в Тбилиси, столице Грузии, организовали масштабный протест у здания парламента, где активно выражают свое несогласие с политикой правительства. Митингующие соорудили баррикады на улицах и забросали парламент фейерверками. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Во время масштабных протестов в Грузии возник пожар в здании парламента. Огонь вспыхнул после того, как протестующие начали забрасывать парламент фейерверками, часть которых попала в выбитые окна.

видео дня

Параллельно с этим в социальных сетях появились видео, на которых демонстранты сожгли чучело лидера пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Это стало символическим актом протеста против решения властей заморозить евроинтеграцию страны.

Протесты, которые начались несколько дней назад, охватили Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города Грузии после того, как правительство объявило об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Решение правительства вызвало возмущение среди населения, и тысячи людей вышли на улицы, требовали изменений и немедленных переговоров.

Смотрите видео протестов в Грузии:

Грузию охватили массовые протесты: горит парламент, чучело Иванишвиши сожгли
Протесты в Грузии / Фото: скриншот

Протесты в Грузии - что известно

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что переговоры о вступлении в ЕС будут отложены на ближайшие годы, что повлекло волну протестов.

В ночь на 29 ноября силовики жестоко разогнали демонстрантов в Тбилиси. Против протестующих применяли водометы и перцовый спрей, а также задержали по меньшей мере 43 человека.

В тот же день продолжились протесты возле парламента, и ситуация в Тбилиси ухудшилась. Протестующие построили баррикады из различных предметов и активно использовали фейерверки, чтобы отвлечь внимание полиции. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.

30 ноября полиция завершила разгон протестов на проспекте Руставели, где демонстранты получили многочисленные травмы. Всего в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек.

Сейчас протестующие продолжают требовать изменений в политике власти, в частности, возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

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Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия.

В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными.

После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней.

Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом".

В конце концов грузинская оппозиция требует провести повторные парламентские выборы, а в Тбилиси состоялся большой митинг, на котором также выступила президент страны Саломе Зурабишвили и пообещала, что "никто не сможет украсть европейское будущее Грузии".

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