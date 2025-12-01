Укр
РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с коварной начинкой: в чем опасность

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 00:58
Эксперты рассказали, как кассетные боеприпасы могут срабатывать с задержкой.
Кассетные боеприпасы дронов охватывают большую площадь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

  • Вышгород атаковали дронами-камикадзе с кассетными боеприпасами
  • Один дрон попал в крышу многоэтажки, но не взорвался

В ночь на 30 ноября город Вышгород Киевской области подвергся атаке трех российских дронов-камикадзе с кассетными боеприпасами, сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, сперва дроны сбросили боеприпасы на город, а затем нанесли удары по домам.

видео дня

"Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю преднамеренными, но вот в таких ситуациях, когда три БПЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город да еще и кассетами, мне сказать нечего", - отметил эксперт.

Схема действия дронов

По данным Telegram-канала "Соняшник", дроны-камикадзе действуют по комбинированной схеме: сначала сбрасывают до 20 кассетных осколочных боевых элементов с высоты 200-250 метров, а затем наносят удар второй боевой частью.

ОБЭ могут взрываться с задержкой от 2 до 20 часов, охватывая площадь примерно 75×40 метров. Каждый элемент имеет размеры 50×370 мм, содержит 1464 поражающие части и окрашен в черный цвет.

Последствия атаки

В ГСЧС подтвердили, что во время ночной атаки один из дронов попал в крышу многоэтажки, но не взорвался. На крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть и 21 кассетный боеприпас. Еще одна "кассета" находилась во дворе дома.

Шахед / Инфографика: Главред

Для безопасного обезвреживания ВОП территорию оградили, жителей верхних этажей эвакуировали. Операторы роботизированных систем и БПЛА в тандеме с многофункциональным роботом осторожно собрали все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем загрузили в пиротехнический автомобиль. Все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.

Какова цель российских атак - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Россия продолжает применять ракетно-пушечные удары, прежде всего по гражданскому населению и критической энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, армия РФ последовательно реализует тактику ракетного террора, пытаясь нанести максимальные повреждения энергосети и создать давление на украинское общество в разгар отопительного сезона.

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на накопленный опыт переживания предыдущих военных зим, каждая новая атака представляет дополнительную угрозу стабильной работе энергосистемы. "Россия и в дальнейшем будет использовать удары по инфраструктуре как ключевой инструмент шантажа и дестабилизации", - резюмирует Селезнев.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, по имеющейся информации, российские войска проводят передислокацию бомбардировщиков и наращивают активность дронов над украинской территорией. Мониторинговые ресурсы предупреждают о "высокой вероятности массированного ракетно-дронового обстрела в течение ближайших дней", в частности уже в течение следующей ночи.

Кроме того, в ночь на 30 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами город Вышгород Киевской области. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки. Повреждено много жилых домов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также в ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия также атаковала Украину дронами. В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории, в городе возникли перебои со светом.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
