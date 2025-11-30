Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон.

В МИД ответили на заявление Казахстана

Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан, все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии, заявили в Министерстве иностранных дел.

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон - все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", - говорится в комментарии.

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонительных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал РФ и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства украинцев.

"Украина бьет в ответ на удары и атаки агрессора. Еще раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - отметили в МИД.

В МИД отдельно обратили внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны на осуждение ударов РФ по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциях украинских атомных электростанций.

"Только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-дронную атаку против Украины, в результате чего были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались по меньшей мере 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области", - отметили в министерстве.

В МИД призвали все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против Украины и украинцев.

"Наконец подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами", - резюмировали в дипведомстве.

Скандальное заявление МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест по поводу "последнего целенаправленного нападения на жизненно важную инфраструктуру Международного каспийского трубопроводного консорциума в водах морского порта Новороссийск", об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияровтын.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест по поводу последнего целенаправленного нападения на жизненно важную инфраструктуру Международного каспийского трубопроводного консорциума в водах морского порта Новороссийск. Этот инцидент является третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищенного нормами международного права... Отмечаем, что Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Казахстан рассматривает этот инцидент как действие, которое "вредит двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной", и ожидает от украинской стороны принятия конкретных мер для предотвращения повторения таких инцидентов.

Отношения с Казахстаном: мнение эксперта

По мнению блогера Алексея Копытько, в отношениях между Россией и Украиной Казахстан остаётся страной, максимально ориентированной на Москву. Если возникает ситуация прямого выбора и избежать её невозможно, Астана почти неизбежно становится на российскую сторону, смягчая это для Украины лишь дипломатическими формулировками. Копытько подчёркивает, что объём взаимных интересов и зависимостей между Казахстаном и РФ слишком велик, чтобы ожидать иной позиции. Поэтому, по его словам, заявления казахстанской стороны стоит воспринимать с уважительной вежливостью, избегая ситуаций, которые могли бы поставить их в неудобное положение, но при этом сосредотачиваться исключительно на конкретных и практических результатах.

