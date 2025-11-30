Укр
Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Алексей Тесля
30 ноября 2025, 23:29
Действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон.
В МИД ответили на заявление Казахстана / Коллаж Главред, фото Facebook/UkraineMFA, Facebook/KazakhstanMFA

Главное:

  • Действия Украины не направлены против Республики Казахстан
  • Казахстан ранее не осуждал удары РФ по гражданским людям в Украине

Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан, все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии, заявили в Министерстве иностранных дел.

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон - все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", - говорится в комментарии.

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонительных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал РФ и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства украинцев.

"Украина бьет в ответ на удары и атаки агрессора. Еще раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - отметили в МИД.

В МИД отдельно обратили внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны на осуждение ударов РФ по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциях украинских атомных электростанций.

"Только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-дронную атаку против Украины, в результате чего были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались по меньшей мере 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области", - отметили в министерстве.

В МИД призвали все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против Украины и украинцев.

"Наконец подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами", - резюмировали в дипведомстве.

Скандальное заявление МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест по поводу "последнего целенаправленного нападения на жизненно важную инфраструктуру Международного каспийского трубопроводного консорциума в водах морского порта Новороссийск", об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияровтын.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест по поводу последнего целенаправленного нападения на жизненно важную инфраструктуру Международного каспийского трубопроводного консорциума в водах морского порта Новороссийск. Этот инцидент является третьим актом агрессии против гражданского объекта, защищенного нормами международного права... Отмечаем, что Каспийский трубопроводный консорциум занимает особое место в поддержании стабильности мировой энергетической системы", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Казахстан рассматривает этот инцидент как действие, которое "вредит двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной", и ожидает от украинской стороны принятия конкретных мер для предотвращения повторения таких инцидентов.

Отношения с Казахстаном: мнение эксперта

По мнению блогера Алексея Копытько, в отношениях между Россией и Украиной Казахстан остаётся страной, максимально ориентированной на Москву. Если возникает ситуация прямого выбора и избежать её невозможно, Астана почти неизбежно становится на российскую сторону, смягчая это для Украины лишь дипломатическими формулировками. Копытько подчёркивает, что объём взаимных интересов и зависимостей между Казахстаном и РФ слишком велик, чтобы ожидать иной позиции. Поэтому, по его словам, заявления казахстанской стороны стоит воспринимать с уважительной вежливостью, избегая ситуаций, которые могли бы поставить их в неудобное положение, но при этом сосредотачиваться исключительно на конкретных и практических результатах.

Ранее сообщалось о том, что Россию атаковали дроны. Взрывы были настолько громкие, что очевидцы буквально подпрыгивали от них.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ. По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало "внешнее воздействие".

Напомним, как сообщал Главред, Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

война в Украине Казахстан МИД Украины
