Трусить будет минимум 4 дня: в Украину ворвалась почти 8-бальная магнитная буря

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигает почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 12 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов.
Уже сегодня, 15 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 8-ми баллов.
Считается, что завтра буря опустится до 6 баллов. По данным специалистов, на таком уровне буря продержится до 18 сентября включительно. Ожидается, что лишь после этого она пойдет на спад.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 44 пятна.
Специалисты считают, что 16 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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