Один регион будет плавать: где будут лить дожди с грозами

Погода в Украине 17 серьезно немного улучшится. В этот день будет сухо и достаточно тепло. Но в некоторых регионах будет дождь с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 17 сентября
В Украине 17 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь с грозой только в Карпатском регионе. Ночью и утром в западных областях будет туман.
В этот день ветер будет сменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м / с.
"Температура ночью 7-12°, на Закарпатье и побережье морей 13-18°; днем 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 10-15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным Meteoprog, 17 сентября температура воздуха опустится до +10 градусов.
Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 10-23 градуса тепла.
Теплее всего будет в Закарпатской, Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха будет 13-27 градусов тепла.
Погода 17 сентября в Киеве
В Киеве 17 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 7-12°, днем 21-26°; по Киеву ночью 10-12°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
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