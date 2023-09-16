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Один регион будет плавать: где будут лить дожди с грозами

Ангелина Подвысоцкая
16 сентября 2023, 18:25 обновлено 16 сентября, 18:26
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В Украине 17 сентября будет достаточно тепло и сухо, но не во всех областях.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 17 серьезно немного улучшится. В этот день будет сухо и достаточно тепло. Но в некоторых регионах будет дождь с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 17 сентября

В Украине 17 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь с грозой только в Карпатском регионе. Ночью и утром в западных областях будет туман.

В этот день ветер будет сменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м / с.

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"Температура ночью 7-12°, на Закарпатье и побережье морей 13-18°; днем 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

погода 17 сентября
Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / фото: meteoprog

В Украине ударит +10

По данным Meteoprog, 17 сентября температура воздуха опустится до +10 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 10-23 градуса тепла.

Теплее всего будет в Закарпатской, Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха будет 13-27 градусов тепла.

погода 17 сентября
Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / фото: meteoprog

Погода 17 сентября в Киеве

В Киеве 17 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 21-26°; по Киеву ночью 10-12°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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