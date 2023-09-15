Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

Холоднее всего будет на территории Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

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Прогноз погоды в Украине 16 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 16 серьезно немного улучшится. Северные и юго-восточные области будут заливать дожди с грозами. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 16 сентября

В Украине 16 сентября будет переменная облачность. В юго-восточной и южной частях Украины будут кратковременные дожди с грозами. В западных и северных областях утром будет туман.

Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.

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"Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в южной части ночью 13-18°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 16 сентября / фото: meteoprog

В Украине ударит +9

По данным Meteoprog, 16 сентября температура воздуха опустится до +9 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Там температура воздуха будет 9-23 градуса тепла.

Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха будет 13-28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 16 сентября / фото: meteoprog

Погода 16 сентября в Киеве

В Киеве 16 сентября будет переменная облачность. В этот день осадков не прогнозируют, будет лишь туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; по Киеву ночью 10-12°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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