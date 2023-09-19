Украину будут заливать грозовые дожди: где погода будет худшей

Температура воздуха в некоторых областях опустится до 13 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине 20 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 20 сентября будет теплой. В этот день во многих областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 20 сентября

В Украине 20 сентября будет облачно с прояснениями. На территории западных, северных, некоторых южных и центральных областей будут дожди с грозами.

В этот день ветер будет южных направлений со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, в восточных и северо-восточных областях 8-13°; днем 19-24°, в восточных областях и южной части до 27°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 20 сентября / фото: meteoprog

Погода 20 сентября в Киеве

В Киеве 20 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди.

Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 20 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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