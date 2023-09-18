Будут заливать дожди с грозами, упадет температура: где в ближайшие дни ухудшится погода

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно теплой и сухой, но не везде. Во вторник, 19 сентября, в западных областях будут лить дожди, а кое-где даже с грозами и порывистым ветром.
Во всех остальных областях осадков не ожидается. Таким прогнозом погоды поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Посмотрим на погоду вторника (19 сентября – ред.) и в целом текущей недели. Лето в Украине продолжается. Правда, бабье, но мы – не против. Кому надо немного дождей – завтра, 19-го сентября, осадки вероятны в западных областях Украины. Дожди могут сочетаться с грозами и порывистым ветром. Однако большая часть территории Украины всё же будет принадлежать антициклону – осадков не будет", – рассказала синоптик.
Диденко добавила, что температура воздуха не претерпит особых изменений, она будет держаться на уровне от +23 до +26 градусов. Но в западной части нашего государства дождь снизит температуру воздуха до +19...+23 градусов.
Синоптик отметила, что, по предварительным данным, до конца недели существенных изменений в погоде не предвидится.
Погода в Киеве
В столице Украины 19 сентября будет сухо и тепло, температура воздуха будет держаться на уровне от +23 до +25 градусов.
"В среду может немного что – то капнуть и несколько снизится температура воздуха, однако общая синоптическая картина остается пока красивой и комфортной, сухо и тепло", - отметила синоптик.
Магнитные бури в Украине
В то же время Диденко предупредила, что во вторник, 19 сентября, в нашем государстве возможна активизация магнитных бурь.
"О магнитных бурях. Часто эти прогнозы разнятся, однако предупредить хочу: по некоторым источникам завтра ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури. Если вы заметили, что это негативно влияет на вас, на всякий случай обратите внимание. А так-солнце, тепло, дожди только в западных областях, да и то не надолго", – написала синоптик.
Погода в Украине
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой – она поднимется до +31 градуса.
Также ранее сообщалось, что в Украину ворвалась почти 8-балльная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигает почти 8-балльного уровня. По данным специалистов, буря опустится до 6 баллов и на таком уровне буря продержится до 18 сентября включительно.
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