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В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 19:31 обновлено 24 сентября, 19:36
Холоднее всего 25 сентября будет на территории западных областей.
погода
Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 25 сентября будет теплой. В этот день в некоторых областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 25 сентября

В Украине 25 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории западных областей будут кратковременные дожди с грозами.

Утром и ночью в западных областях будет туман.

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"Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье морей 13-18°; днем 22-27°, в южных областях до 30°, на крайнем западе 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 25 сентября во многих областях будет прохладно. Холоднее всего будет во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Там температура воздуха повысится всего до 13-22 градуса тепла. Жарче всего будет на территории Николаевской и Херсонской областей. Там температура воздуха повысится до 16-31 градуса тепла.

погода на 25 сентября
Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: meteoprog

Погода 25 сентября в Киеве

В Киеве 25 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в этот день на Киевщине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода на 25 сентября
Прогноз погоды в Украине на 25 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде-Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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