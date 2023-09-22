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"Бабье лето" ворвалось в Украину: только в некоторых регионах будут грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2023, 19:29 обновлено 22 сентября, 19:29
На территории некоторых областей температура воздуха повысится до 31 градуса тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине 23 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 23 сентября будет теплой. В этот день в некоторых областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 23 сентября

В Украине 23 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории западных областей ожидают кратковременные дожди с грозами.

В этот день будет ветер юго-восточных направлений. Его скорость будет 7-12 м/с.

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"Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

погода 23 сентября
Прогноз погоды в Украине 23 сентября / фото: ventusky

Украину накроет 31-градусная жара

По данным meteoprog, 23 сентября во многих областях будет настоящая жара - "раскалит" до +31 градуса.

Жарче всего будет на территории Ровенской области. Там температура воздуха повысится до 17-31 градуса тепла.

Холоднее всего будет в Черновицкой области. Там температура воздуха повысится всего до 16-26 градусов тепла.

погода 23 сентября
Прогноз погоды в Украине 23 сентября / фото: meteoprog

Погода 23 сентября в Киеве

В Киеве 23 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью около 15°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 сентября
Прогноз погоды в Украине 23 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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