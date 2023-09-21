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Сильнейший шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 21:16 обновлено 21 сентября, 21:16
Мощность магнитной бури сильно повысится и достигнет почти 8-бального уровня.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигнет почти 8-ми баллов. Геомагнитный шторм очень сильно затягивается и продлится больше недели. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы.

20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. Однако уже сегодня, 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов, а 22 сентября станет почти 8 баллов.

видео дня

Ожидается, что лишь после этого она опустится до 6-ти баллов и пойдет на спад. Однако расслабляться еще рано, ведь новая магнитная буря может накрыть Украину уже 29 сентября.

магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 45 пятен.

Специалисты считают, что 22 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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