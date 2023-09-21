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Врежет 30-градусная жара: какие регионы накроет "бабье лето"

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 18:05 обновлено 21 сентября, 18:05
В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами и туман.
погода, осень
Прогноз погоды в Украине 22 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 22 сентября будет теплой. В этот день в некоторых областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 22 сентября

В Украине 22 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Только на территории Закарпатья и Прикарпатья днем будет небольшой кратковременный дождь с грозой.

В Карпатах ночью и утром прогнозируют туман.

видео дня

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей и Закарпатье до 18°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине 22 сентября / фото: ventusky

Украину накроет почти 30-градусная жара

По данным meteoprog, летняя погода не покидает Украину. 22 сентября во многих областях будет настоящая жара - "раскалит" почти до +30 градусов.

Жарче всего будет на территории Кировоградской и Запорожской областей. Там температура воздуха повысится до 15-29 градусов тепла.

Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится всего до 13-23 градусов тепла.

погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине 22 сентября / фото: meteoprog

Погода 22 сентября в Киеве

В Киеве 22 сентября будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают о том, что 22 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцент.

погода 22 сентября
Прогноз погоды в Украине 22 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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