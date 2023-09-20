Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей

В некоторых областях температура воздуха опустится до 10 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине 21 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 20 сентября будет теплой. В этот день во многих областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 21 сентября

В Украине 21 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Небольшие кратковременные дожди с грозами ожидают только в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

На территории юго-западных и северных областей будет туман.

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"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 21 сентября / фото: meteoprog

Погода 21 сентября в Киеве

В Киеве 20 сентября будет переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь с грозой. В этом регионе также прогнозируют туман.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 21 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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