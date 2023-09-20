УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
20 сентября 2023, 16:55 обновлено 20 сентября, 16:55
0
Мощность геомагнитного шторма внезапно повысилась до почти 8-ми баллов.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигла почти 8-ми баллов и сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов.

Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 7-ми баллов, а на следующий день повысилась еще на одну единицу.

видео дня

Уже сегодня, 20 сентября, шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. Ожидается, что 21 сентября буря вновь станет сильнее - почти 7 баллов, а 22 сентября - почти 8 баллов. Ожидается, что лишь после этого она пойдет на спад.

магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 45 пятен.

Специалисты считают, что 16 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

Пообещал Си: Путин едет в Китай

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:23 Мир
Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

16:00 Украина
Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров жив или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

16:10

Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

16:06

Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

16:00

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Реклама
15:57

Даже нос не сунут: эксперт рассказал, как отпугнуть мышей и крыс от дома

15:49

Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в КремлеВидео

15:46

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:29

Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

15:09

Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главойВидео

15:04

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

14:58

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:55

Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

14:25

Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

14:20

Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

14:18

Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делают знающие люди

Реклама
14:15

Моравецкий угрожает Киеву расширить запрет на импорт продуктов из Украины

14:02

Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома БельбекВидео

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

11:50

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

11:47

"Морили голодом и пытали": ГБР задержало двух работников военкомата на ЛьвовщинеВидео

11:37

Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

11:07

Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

10:49

"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

10:46

В Сочи мощная "бавовна" возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючимВидео

Реклама
10:23

"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

10:05

"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения ПутинаВидео

10:01

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara

09:49

В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

09:47

Именины 21 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:41

Негде развернуться: почему в СССР делали маленькие кухни

09:41

"Гарантия мира": Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ

09:01

Если вам кажется, что на юге что-то замедлилось, то вы ошибаетесьмнение

09:00

Гороскоп на завтра 21 сентября 2023: Скорпиону - осознание ошибок, Рыбам - раскрепощение

08:57

Дурное предзнаменование: почему на самом деле нельзя есть с ножа

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять