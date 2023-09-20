Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

Мощность геомагнитного шторма внезапно повысилась до почти 8-ми баллов.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигла почти 8-ми баллов и сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов.

Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 7-ми баллов, а на следующий день повысилась еще на одну единицу.

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Уже сегодня, 20 сентября, шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. Ожидается, что 21 сентября буря вновь станет сильнее - почти 7 баллов, а 22 сентября - почти 8 баллов. Ожидается, что лишь после этого она пойдет на спад.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 45 пятен.

Специалисты считают, что 16 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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