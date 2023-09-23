Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

На территории некоторых областей синоптики прогнозируют грозовые дожди и туман.

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Прогноз погоды в Украине 24 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 24 сентября будет теплой. В этот день в некоторых областях будет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 24 сентября

В Украине 24 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории западных областей будут кратковременные дожди с грозами.

Утром и ночью в Одесской области будет туман.

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"Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей местами до 20°; днем 25-30°, в западных областях 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 31-градусная жара

По данным meteoprog, 24 сентября во многих областях будет настоящая жара - "раскалит" до +31 градуса.

Жарче всего будет на территории Николаевской и Херсонской областей. Там температура воздуха повысится до 16-31 градуса тепла.

Холоднее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится всего до 15-21 градус тепла.

Прогноз погоды в Украине 24 сентября / фото: meteoprog

Погода 24 сентября в Киеве

В Киеве 24 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м / с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в этот день на Киевщине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине 24 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде-Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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