Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Ожидается, что магнитная буря пойдет на спад лишь 25 сентября.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигнет почти 8-ми баллов. Геомагнитный шторм очень сильно затягивается и продлится больше недели. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы.

20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов. Ожидается, что лишь 25 сентября буря пойдет на спад - опустится до 4 баллов и уменьшится до минимума.

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Однако расслабляться еще рано, ведь новая магнитная буря может накрыть Украину уже 29 сентября.

Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 65 пятен.

Специалисты считают, что 24 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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