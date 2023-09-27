"Бабье лето" не отпускает: где в Украине будет теплее всего

В некоторых регионах температура воздуха повысится до 30 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 28 сентября будет теплой. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 28 сентября

В Украине 28 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На территории западных и Житомирской областей ночью и утром будет туман.

"Ветер северо - восточный (в западных областях-юго - восточный), 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части 13-18°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 17-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

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В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 28 сентября во многих областях будет тепло и сухо. Холоднее всего будет в Черниговской и Ивано-Франковской областях. Там температура воздуха повысится до 11-22 градусов тепла.

Жарче всего будет на территории Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 15-30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: meteoprog

Погода 28 сентября в Киеве

В Киеве 28 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-8 м/с. В этот день в регионе будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 10-12°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде-Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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