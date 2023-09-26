В Украине ударит +6: в каких регионах будет холоднее всего

В Украине 27 сентября синоптики прогнозируют туман в западных областях.

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Прогноз погоды в Украине 27 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 27 сентября будет теплой. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только на территории Закарпатья, Прикарпатья и Волыни.

Погода 27 сентября

В Украине 27 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Утром и ночью в западных областях будет туман.

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"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в южной части ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 27 сентября / фото: meteoprog

Погода 27 сентября в Киеве

В Киеве 27 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-8 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 27 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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