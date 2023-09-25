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Синоптики предупреждают об опасностях: какой будет погода 26 сентября

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2023, 18:38 обновлено 25 сентября, 18:38
В некоторых регионах температура воздуха во вторник опустится до 12 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине 26 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 26 сентября будет теплой. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только на территории Закарпатья, Прикарпатья и Волыни.

Погода 26 сентября

В Украине 26 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Утром и ночью будет туман.

видео дня

"Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 26 сентября во многих областях будет тепло, но не достаточно.

Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится всего до 12-25 градусов тепла.

Жарче всего будет на территории Николаевской и Херсонской областей. Там температура воздуха повысится до 16-30 градусов тепла.

погода 26 сентября
Прогноз погоды в Украине 26 сентября / фото: meteoprog

Погода 26 сентября в Киеве

В Киеве 26 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Синоптики прогнозируют туман.

"Температура ночью 9-14°, в южной части 13-18°; днем 23-28°, на Прикарпатье 17-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 26 сентября
Прогноз погоды в Украине 26 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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