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Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2023, 15:02 обновлено 27 сентября, 15:06
Температура воздуха в Украине начнет падать уже с первого дня октября.
погода
Прогноз погоды в Украине на октябрь 2023 года / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине в октябре этого года сильно ухудшится. Уже с первых дней месяца ворвется серьезное похолодание. Об этом в комментарии Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Сильные дожди накроют Украину с 2-3 октября. Похолодание будет по всей Украине.

"В целом Октябрь, особенно первая его декада, будет дождливым. Однако дневная температура в большинстве областей будет колебаться около 15-20 градусов тепла, на юге Украины – 20-25 градусов", - говорит Щедрин.

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погода октябрь
Прогноз погоды в Украине на октябрь 2023 года / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко убеждена, что погода начнет меняться уже с первого дня октября. Сильные дожди накроют Украину и земля впитает нужную влагу. Температура воздуха изменится с летней на осеннюю и дышать станет легче, говорит синоптик.

Заморозки и первый снег

Первые заморозки начнутся с 5 октября. Ночью мороз может быть на территории западных, северных и центральных областей. Однако заморозки не будут длительными и продержатся несколько дней. После этого начнется потепление, но дождей будет больше.

Первый снег в Украине ожидается уже в октябре.

"В Карпатах первый снег может выпасть уже в начале октября. В большинстве регионов первого снега стоит ожидать не раньше, чем в конце октября", - добавил Щедрин.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде-Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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