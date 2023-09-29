Сильнейшая магнитная буря ворвется в Украину: стала известна опасная дата

Мощность магнитной бури, которая накроет страну в октябре, повысится до 5-ти баллов минимум.

https://glavred.info/synoptic/silneyshaya-magnitnaya-burya-vorvetsya-v-ukrainu-stala-izvestna-opasnaya-data-10504561.html Ссылка скопирована

Украину накроет сильная магнитная буря / фото: pexels

Магнитные бури в октябре будут накрывать Украину не часто. Ожидается, что страну накроет одна сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно прогнозу, мощный геомагнитный шторм накроет страну 20 октября. Его мощность будет достигать минимум 5 баллов. На следующий день буря утихнет, а ее сила опустится до 4 баллов.

Однако не стоит расслабляться, ведь все может измениться в любой момент.

видео дня

Украину накроет сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Магнитная буря 30 сентября

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря, но она уже идет на спад. Сегодня, 29 сентября, мощность бури составляет 6 баллов.

Уже завтра, 30 сентября, сила бури уменьшится до 4 баллов, 1 октября - до 3-х баллов, а 2 октября опустится до минимума.

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 5 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 39 пятен.

Специалисты считают, что 30 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.