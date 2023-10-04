УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

Алёна Воронина
4 октября 2023, 13:19 обновлено 4 октября, 13:21
Такое похолодание продержится несколько дней, а потом погода в Украине снова станет теплее. Однако будет уже преимущественно без "летних температур".

Осень, природа, погода, парк
Погода в Украине – синоптик назвала дату сильного похолодания/ unsplash.com

Погода в Украине скоро ухудшится, станет намного холоднее, чем есть сейчас. Холод накроет как раз на выходные. Ощутимое снижение температуры будет в субботу, 7 октября. В субботу и воскресенье по всей территории нашего государства ночью будет держаться температура воздуха от +4 до +10, а днем она составит от +10 до +16.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV. Она отмечает, что следующие выходные будут самыми прохладными днями в ближайшее время. Но после этого прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха.

видео дня

"На следующих выходных будет преобладать пасмурная погода, возможно даже образование циклона на 8 число с северо-запада, поэтому поступит прохлада, возможно и ветер будет немного сильнее. Настоящая осень. Но потом – 9-10 октября, на следующую неделю опять таки уже преимущественно без осадков. То есть снова будет определенное повышение температуры воздуха", – рассказала синоптик.

По ее словам, до конца этой недели может произойти переход к метеорологической осени.

Какой будет погода в октябре 2023

Что касается прогноза погоды на октябрь, то синоптик рассказала, что ожидается среднемесячная температура на уровне 1-1,5 градуса выше нормы, то есть в пределах 7-13 градусов. Осадки должны быть в норме, но в течение месяца не ожидается очень сильных циклонов, поэтому ливней не будет.

"То есть таких дождей, чтобы заливали несколько дней, по предварительным расчетам до конца второй декады октября пока не видно", – уточнила Наталья Птуха.

Когда будут заморозки

Серьезных заморозков на этой неделе не ожидается, отмечает синоптик.

"Заморозки на этой неделе мы не ожидаем. Разве что после того понижения температуры 7-8 октября, то есть 9-го числа возможны небольшие, отдельные заморозки по северу, но лишь на почве, даже не в воздухе. Заморозки где-то за 2-3 дня четко прогнозируются", - сказала Птуха.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украине ударят первые заморозки, и назвал дату. А перед заморозками погода в Украине принесет другие сюрпризы – многие области несколько дней будут накрывать дожди.

Также сообщалось, что Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. 3 октября, сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Лишь 5 октября буря утихнет до 4-х баллов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода заморозки прогноз погоды Погода в Украине Погода на неделю похолодание
Реклама

Главное за день

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

13:19 Синоптик
СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывов

12:49 Украина
Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:31 Политика
Все главные новости

Последние новости

13:38

Вантуз и крот не нужны: сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут

13:32

Какой сегодня праздник 5 октября: кого нужно поздравить в этот день

13:20

Все уже решено: известна окончательная дата начала переговоров о вступлении в ЕС

13:19

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

12:49

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывовВидео

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
12:31

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:22

Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции

12:20

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

12:19

Завершено расследование крупнейшего дела Майдана: будут судить Януковича и силовиков

Реклама
11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего весаВидео

11:37

Российская ПВО вероятно сбила свой же самолет Су-35 под Токмаком – разведка Британии

11:36

Люди были охвачены огнем: стали известны подробности ДТП с украинцами в ВенецииВидео

11:30

"Это туристы": Данилов ответил политическим гастролерам по Европе

11:16

Как сделать кудри без плойки: голливудская волна с помощью обычных носков

10:47

Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

10:46

"Армия Дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

10:36

"Дно бочки видно": адмирал заявил, что у Запада закончились боеприпасы

10:33

Побег начался: мэр Мелитополя рассказал о предстоящем "жесте доброй воли"

09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

Реклама
09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

08:38

Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

08:36

Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

08:05

Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

07:53

Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

07:27

"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывыВидео

07:15

Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

06:51

Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

06:25

Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ АвраменкоВидео

06:22

Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?мнение

05:15

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

04:40

15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

04:15

BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

03:40

Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

Реклама
03:10

Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

02:40

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

02:02

Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

01:32

Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозитВидео

00:17

Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

03 октября, вторник
23:48

Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

23:35

Денис Казанский. Кошмарная прогулка по МариуполюВидеоблоги

23:02

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

22:43

"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

22:32

На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять