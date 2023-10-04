Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

Такое похолодание продержится несколько дней, а потом погода в Украине снова станет теплее. Однако будет уже преимущественно без "летних температур".

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Погода в Украине – синоптик назвала дату сильного похолодания/ unsplash.com

Погода в Украине скоро ухудшится, станет намного холоднее, чем есть сейчас. Холод накроет как раз на выходные. Ощутимое снижение температуры будет в субботу, 7 октября. В субботу и воскресенье по всей территории нашего государства ночью будет держаться температура воздуха от +4 до +10, а днем она составит от +10 до +16.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV. Она отмечает, что следующие выходные будут самыми прохладными днями в ближайшее время. Но после этого прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха.

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"На следующих выходных будет преобладать пасмурная погода, возможно даже образование циклона на 8 число с северо-запада, поэтому поступит прохлада, возможно и ветер будет немного сильнее. Настоящая осень. Но потом – 9-10 октября, на следующую неделю опять таки уже преимущественно без осадков. То есть снова будет определенное повышение температуры воздуха", – рассказала синоптик.

По ее словам, до конца этой недели может произойти переход к метеорологической осени.

Какой будет погода в октябре 2023

Что касается прогноза погоды на октябрь, то синоптик рассказала, что ожидается среднемесячная температура на уровне 1-1,5 градуса выше нормы, то есть в пределах 7-13 градусов. Осадки должны быть в норме, но в течение месяца не ожидается очень сильных циклонов, поэтому ливней не будет.

"То есть таких дождей, чтобы заливали несколько дней, по предварительным расчетам до конца второй декады октября пока не видно", – уточнила Наталья Птуха.

Когда будут заморозки

Серьезных заморозков на этой неделе не ожидается, отмечает синоптик.

"Заморозки на этой неделе мы не ожидаем. Разве что после того понижения температуры 7-8 октября, то есть 9-го числа возможны небольшие, отдельные заморозки по северу, но лишь на почве, даже не в воздухе. Заморозки где-то за 2-3 дня четко прогнозируются", - сказала Птуха.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украине ударят первые заморозки, и назвал дату. А перед заморозками погода в Украине принесет другие сюрпризы – многие области несколько дней будут накрывать дожди.

Также сообщалось, что Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. 3 октября, сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Лишь 5 октября буря утихнет до 4-х баллов.

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