Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 3 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что эта буря продлится минимум 6 дней. Все это время буря будет на одном и том же уровне.
Ожидается, что буря пойдет на спад лишь 9 октября. Однако уже 28 октября страну накроет новая магнитная буря.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,76. Специалисты считают, что 6 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 71 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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