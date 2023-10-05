Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

Геомагнитный шторм, который накрыл Украину, продлится минимум 6 дней.

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Украину накрыла сильная и затяжная магнитная бур / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 3 октября. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что эта буря продлится минимум 6 дней. Все это время буря будет на одном и том же уровне.

Ожидается, что буря пойдет на спад лишь 9 октября. Однако уже 28 октября страну накроет новая магнитная буря.

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Украину накрыла сильная и затяжная магнитная бур / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 2 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,76. Специалисты считают, что 6 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 71 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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