Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны

Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты.

https://glavred.info/world/pentagon-nayblizhchimi-dnyami-zabezpechit-izrajil-usim-neobhidnim-dlya-samooboroni-10506409.html Ссылка скопирована

США обещает помощь Израилю / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео Telegram

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от атаки террористов ХАМАС.

Министр обороны США заявил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле, сообщили на сайте Пентагона.

"Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на гражданских лиц. В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил глава Минобороны США видео дня

Ситуация в Израиле

Напомним, что Израиль заявил о начале войны - ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ вызывает резервистов. Как утверждают в руководстве ХАМАС, боевики начали операцию против Израиля.

Стали известны все подробности атаки боевиков ХАМАС и начала войны. После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами. По состоянию на 15:00 7 октября СМИ Израиля сообщили о 40 погибших и 740 раненых израильтянах. Также там рассказали, что в заложники попали 7 граждан Непала.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.