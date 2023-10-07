Пентагон в ближайшие дни обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от атаки террористов ХАМАС.
Министр обороны США заявил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле, сообщили на сайте Пентагона.
"Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на гражданских лиц. В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил глава Минобороны СШАвидео дня
Ситуация в Израиле
Напомним, что Израиль заявил о начале войны - ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ вызывает резервистов. Как утверждают в руководстве ХАМАС, боевики начали операцию против Израиля.
Стали известны все подробности атаки боевиков ХАМАС и начала войны. После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами. По состоянию на 15:00 7 октября СМИ Израиля сообщили о 40 погибших и 740 раненых израильтянах. Также там рассказали, что в заложники попали 7 граждан Непала.
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